Album koncertowy od Autopsy

"Live In Chicago" - to tytuł pierwszego oficjalnego albumu koncertowego legendarnej grupy Autopsy.

Zespół Autopsy przygotował album koncertowy /materiały prasowe

Ponadgodzinny materiał zarejestrowano 7 marca w Reggie's Rock Club. Było to, jak się później okazało, jedyny - a do tego utrwalony - koncert weteranów death metalu z Kalifornii w tym roku.

Reklama

Miksem "Live In Chicago" zajął się Adam Munoz, z którym Autopsy współpracują także przy albumach studyjnych. Autorem okładki jest Wes Benscoter, którego prace zdobią nagrania m.in. Slayera, Nile i Kreator.

Prócz przekrojowego zestawu utworów z ponad trzech dekach działalności zespołu, na "Live In Chicago" usłyszymy także zupełnie nowy numer "Maggots In The Mirror".

Koncertowa płyta Amerykanów trafi do sprzedaży 30 października nakładem Peaceville Records (winyl, CD). Dodatkowo, każdy, kto zakupi "Live In Chicago" w przedsprzedaży za pośrednictwem oficjalnej strony wydawcy, dostanie w prezencie DVD "Born Undead", na którym znajdziemy film dokumentalny o Autopsy "A History Of Horror" oraz liczne materiały filmowe / koncertowe o łącznym czasie trwania blisko pięciu godzin!

Autopsy pracują aktualnie nad nowym, pierwszym od sześciu lat albumem studyjnym. "Puncturing The Grotesque", ostatni minialbum podopiecznych Peaceville Records, ukazał się w 2017 roku. Tytułowej kompozycji z tego materiału możecie posłuchać poniżej:

Wideo Autopsy - Puncturing The Grotesque

Oto lista utworów albumu “Live In Chicago":

1. "Severed Survival"

2. "Twisted Mass Of Burnt Decay"

3. "Disembowel"

4. "Ridden With Disease"

5. "In The Grip Of Winter"

6. "Arch Cadaver"

7. "Fleshcrawl"

8. "Torn From The Womb"

9. "Embalmed"

10. "Gasping For Air"

11. "Voices"

12. "Maggots In The Mirror"

13. "Burial"

14. "Critical Madness"

15. "Service For A Vacant Coffin"

16. "Pagan Saviour"

17. "Charred Remains"

18. "Fuck You!!!".