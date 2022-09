Agnieszka Chylińska jest jedną z bardziej charakterystycznych gwiazd polskiego show-biznesu. Od niemal 25 lat istnieje i prężnie działa na scenie i w telewizji. Artystka należała do zespołu O.N.A., a później rozpoczęła karierę solową. Dzięki swoim hitom takim jak: "Nie mogę cię zapomnieć", "Winna" czy "Królowej łez", zyskała ogromną popularność. Wokalistka jest jedną z najbardziej cenionych jurorek programu "Mam Talent".

Agnieszka Chylińska: Kim jest mąż artystki?

Jak się okazuje, obecny maż Agnieszki Chylińskiej nie jest jej pierwszym małżonkiem. Początkowo artystka spotykała się Krzysztofem Krzysiakiem, menadżerem działu marketingu, w jednej z wytwórni płytowych. Spotkali się na imprezie Roberta Gawlińskiego, wokalisty zespołu "Wilki", a już szczęść lat później zostali małżeństwem. Jednak ich drogi dość szybko się rozeszły. Po niecałym roku złożyli w sądzie pozew o rozwód.

Kiedy artystka zakończyła ten rozdział życia, poznała swojego obecnego partnera Marka. Mężczyzna był wówczas grafikiem w jednej z firm reklamowych w Sopocie. Kiedy para zaczęła się spotykać, to właśnie on zajął się tworzeniem okładek dla byłego zespołu Agnieszki, O.N.A. Para unikała medialnego szumu, gdyż dopiero dwa lata po fakcie, do sieci trafiły informacje, że zakochani pobrali się w 2010 roku. Małżonkowie doczekali się trójki dzieci: Krystyny, Estery i Ryszarda.

Agnieszka Chylińska: 12. rocznica już nadchodzi. Szykuje się podróż za ocean!

Mąż artystki dołożył wszelkich starań, aby jak najbardziej zaskoczyć Chylińską w dwunastą rocznicę ich zaślubin. Marek przygotował wspólny wyjazd do Stanów Zjednoczonych, na Florydę.

Do tej pory artystka jeździła tam wcześniej zawodowo, na koncerty. Teraz będzie mogła odpocząć w towarzystwie męża. Krystyna, Estera oraz Ryszard zostaną w Polsce pod opieką rodziców Marka.

To jednak nie koniec niespodzianek. Jak się okazuję, na Florydzie mieszka brat artystki, Wawrzyniec, a także jej mama. Wokalistka nie kryje, że uwielbia to miejsce i nie może doczekać się tego szczególnego wyjazdu.

"To dla niej najlepszy prezent na rocznicę ślubu. Dobrze się tam czuje. Jest bardziej anonimowa, może bez stresu chodzić po sklepach, restauracjach i czuć się znacznie swobodniej niż w Polsce" - zdradziła w jednym z wywiadów współpracowniczka Agnieszki.

Szczęście nie opuszcza piosenkarki. Niedawno świętowała premierę nowego singla "Kiedyś do ciebie wrócę", promującą jej nadchodzącą płytę "Never Ending Sorry". Natomiast teraz będzie mogła uczcić dwanaście pięknych lat spędzonych u boku Marka.

