Agnieszka Chylińska pokazała zdjęcie z matką. Fani zaskoczeni

Agnieszka Chylińska opowiedziała o swoich relacjach z mamą. Pokazała także ich wspólne zdjęcie.

Agnieszka Chylińska rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Również niezbyt często pokazuje zdjęcia ze swoimi bliskimi.

Jednak w wywiadzie, w którym rozmawiała z Edwardem Miszczakiem, Kubą Wojewódzkim i Marcinem Prokopem, opowiedziała o swoich relacjach z rodzicami.



Wspomniała, że rodzice nie byli zadowoleni z tego, jak planuje swoją przyszłość. "Dostałam od rodziców wilczy bilet na odchodne. Wedle matki byłam artystką ze spalonego teatru, a wedle ojca wielkim rozczarowaniem" - opowiadała.

"Wiesz, jak to jest w sercu dzieciaka? No i co z tego? [...] Nie jest miarą ten moment, w którym już osiągnąłeś sukces. Nawet jeśli to jest twój ojciec i twoja matka. [...] Nie mogłam tego pojąć, że obcy ludzie dają mi wsparcie, a oni nie [...] Potrzebowałam telefonu od matki i słów: 'Córeczko, dasz radę'. A nie milczenia" - odpowiedziała na pytanie, czy kiedy osiągnęła sukces, poczuła, że rodzice są z niej dumni.



Dodała również, że prawie każde osiągnięcie i nagrodę pokazuje mamie. "Cały czas udowadniam: warto mnie kochać, mamo. Warto mi zaufać, mamo. Ale jak tylko coś pójdzie nie tak, jest to samo: a widzisz, można było tę maturę zrobić. Wszystkie platyny ze ścian spadają, bo ta znowu ma wątpliwość" - wyznała.

Teraz na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie z matką. "Kiedyś to były wakacje na wypasie" - napisała pod fotografią.

Fani żywo zareagowali na post. "Uśmiech się nic nie zmienił", "A do mamy jaka podobna", "Cała mama" - komentowali.