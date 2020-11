After Party: Zobacz teledysk "Na razie się bajerujemy"

Discopolowa grupa After Party wypuściła do sieci nowy klip "Na razie się bajerujemy".

Na czele grupy After Life stoi Patryk Pegza /Damian Klamka /East News

Liderem grupy After Party jest Patryk Pegza. Towarzyszą mu tancerze Maciej Nowak i Erwin Świątecki oraz Mariusz Pawlak (DJ PAWL0).

Istniejąca od 2012 r. formacja w szybkim tempie podbiła scenę disco polo.

Do największych przebojów należą "Nie daj życiu się" (ponad 59 mln), "Tylko ona jedyna" (57 mln), "Ona lubi pomarańcze" (56 mln), "Moja wyjątkowa" (23 mln), "Bujaj się" (23 mln), "Wakacyjna Love (Wpadka)" (21 mln), "Bananowa Agnieszka" (19 mln).

Nowe piosenki regularnie zbierają po kilka-kilkanaście mln wyświetleń, a After Party to jedna z gwiazd gatunku.

Za nowy teledysk "Na razie się bajerujemy" odpowiada ekipa Faster Media. Zdjęcia nakręcono w Gdańsku.



"Piosenka z życia wzięta :) Miłej zabawy. Coco Jambo i do przodu!!" - czytamy.

"Piosenkę napisałem kilka lat temu. Leżała w archiwum i czekała na dobry moment. Teraz odświeżyłem ją i wypuściłem w nowej wersji. Mam nadzieję, że spodoba się moim fanom i widzom Polo TV" - mówi Patryk Pegza, zapowiadając telewizyjną premierę klipu (środa 11 listopada, godz. 17:15 w programie "Disco Studio" w Polo TV).

"Piosenka opowiada o parze dwojga ludzi, którzy niby nie są ze sobą, a są, ale w zasadzie bardzo by chcieli ze sobą być. Trochę to skomplikowane, tak jak to w życiu bywa" - dodaje wokalista.



W teledysku zagrała modelka Aleksandra Mandryk (I wicemiss Polski Nastolatek 2012), prywatnie żona DJ PAWL0. Para poznała się na planie wspomnianego wcześniej teledysku "Ona lubi pomarańcze".