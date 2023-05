950 zł za wolontariat na Open'er Festival. Jest oświadczenie Alter Art

W przesłanym Interii oświadczeniu organizatorzy objaśniają, że wolontariat dla wielu osób, które nie mogą pozwolić sobie na udział w festiwalu jest dobrym rozwiązaniem. "Wolontariat na festiwalu jest dla Open’era przede wszystkim programem o charakterze społeczno-edukacyjnym, opartym na długiej tradycji letnich festiwali muzycznych. Jego wpływ na ekonomiczny bilans wydarzenia, przy bardzo dużych nakładach organizacyjnych, jest marginalny" - czytamy w piśmie.

Zdaniem organizatorów dzięki wolontariatowi w Open'er Festival mogą wziąć udział osoby, które z różnych względów nie mogą pozwolić sobie na kupno biletu. Takie rozwiązania są stosowane także w innych, dużych imprezach w Europie.

"Wolontariat to możliwość połączenia wykonywania określonych zadań z uczestnictwem w festiwalu, obejrzeniem wybranych koncertów i zabawy. Dzięki temu festiwal jest dostępny dla wszystkich. Jest to wieloletnia tradycja najważniejszych wydarzeń festiwalowych w Europie, gdzie skala jest wielokrotnie większa. Są w Europie duże festiwale, na których wolontariusze stanowią większość osób uczestniczących w organizacji imprezy. Mówimy tu o kilkudziesięciu tysiącach osób. Na Open’erze wolontariusze stanowią około 3%" - wyjaśniają.

Według twórców festiwalu dla - często młodych wolontariuszy - zobaczenie od wewnątrz, jak wygląda organizacja imprezy to bezcenne doświadczenie. "Bez praktycznie żadnego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy wolontariusz ma możliwość stać się częścią kilkutysięcznego organizmu, który realizuje największe wydarzenie muzyczne i kulturalne tego typu w Polsce i jedno z największych w Europie. Wolontariusze mogą zobaczyć świat wydarzeń muzycznych 'od kuchni', przyjrzeć się pracy wielu najlepszych specjalistów w różnych dziedzinach, zdobyć kontakty i czasami połączyć swoją przyszłość z branżą kulturalną czy rozrywkową" - argumentują.

Kaucja, którą muszą wpłacić wolontariusze zostaje wypłacona po festiwalu. Istnieje ona dlatego, że zdarzało się w przeszłości, że zaangażowani wolontariusze zaraz po wejściu na teren festiwalu nie wywiązywali się ze swoich obowiązków.

"Program w niezmienionej formule funkcjonuje od lat. Kaucja w wysokości równowartości ceny karnetu 4-dniowego została wprowadzona ponad 10 lat temu i jest to standardowa procedura. Wynika ona z tego, że w przeszłości - i to nie dotyczy tylko Polski - pojawiły się osoby podszywające się pod wolontariuszy, które 'znikały' zaraz po rejestracji. Skala tego procederu była bardzo znacząca i doszła do około 50% uczestników projektu, co w oczywisty sposób uniemożliwiało realizację programu wolontariackiego. Co ważne - kaucja zwracana jest zaraz po wydarzeniu" - dodają organizatorzy.

Jak informuje Alter Art, w tym roku na wolontariat zgłosiło się już 3,5 tysiąca osób, a zapisy zakończą się dopiero z końcem maja. Oznacza to, że jest 20 chętnych na jedno miejsce.

Na koniec twórcy Open'era informują, że impreza mogłaby odbyć się bez wolontariuszy, ale stałoby się to "ze stratą dla jego uczestników - świetnych wolontariuszy, dla których rokrocznie jest to możliwość uczestnictwa w festiwalu, nabycia ważnego doświadczenia i świetna przygoda".

W odpowiedzi do informacji o organizacji imprezy przez Fundację Alter Art organizatorzy informują jeszcze, że festiwal organizuje spółka Alter Art Festival Sp. z o.o. w ramach swojej działalności gospodarczej.

