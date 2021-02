Adoptowana córka Eminema skończyła 28 lat. Kim są Alaina Scott Mathers i Whitney Mathers?

Alaina Scott, adoptowana córka Eminema, skończyła 28 lat. W specjalnym poście na Instagramie kobieta przyznała, że przepracowała swoje problemy na terapii.

Eminem w 2000 roku /Kevin Winter /Getty Images

Alaina Scott w lutym skończyła 28 lat. Z tej okazji na Instagramie opublikowała specjalny post.

"Nie przeczę, że uwielbiam świętować urodziny. Wasze, swoje, każde - kocham mieć dobre powody do celebrowania. Kończę 28 lat i kocham to, kim jestem. Ale nie zawsze tak było i zajęło mi sporo czasu na terapii, aby dojść do tego momentu. Czuję się szczęśliwa, że tu jestem" - napisała.

Alaina Scott to najstarsza córka Eminema. Gwiazdor oficjalnie adoptował ją pod koniec lat 90., gdy jej matka - szwagierka rapera Dawn Scott - trafiła na terapię odwykową w związku z uzależnieniem od narkotyków. Kobieta mimo długiej walki z uzależnieniem, zmarła po przedawkowaniu w 2016 roku.



Eminem nawiązywał do swojej adoptowanej córki w utworach, gdzie nazywał ją "Laney". Zwracał się do niej m.in. w "Mockingbird" i "Crazy Love".



Raper, który raczej skąpo komentuje swoje życie rodzinne, w wywiadach sprzed lat przyznawał, że Alaina zawsze zajmowała ważne miejsce w jego sercu. "Jest częścią mojego życia, od kiedy się urodziła" - komentował w 2004 roku w rozmowie z "Rolling Stone".

Trzecią córką i drugą adoptowaną przez Eminema jest Whitney. Jej ojcem jest kochanek byłej żony rapera Kim Scott - Eric Hatter. Według amerykańskich mediów Whitney nigdy nie spotkała swojego biologicznego ojca, a od zawsze w jej życiu ważny był gwiazdor hip hopu. Do oficjalnej adopcji doszło, gdy na odwyku wylądowała wspomniana Kim Scott.



Jedyną biologiczną córką Eminema jest 25-letnia Hailie Jade Scott, która wielokrotnie była inspiracją rapera.



O swoim dziecku wspominał w kilkunastu numerach, m.in. w: "97 Bonnie & Clyde", "When I'm Gone", "Hailie's Song" oraz "My Dad's Gone Crazy" (w tym utworze można usłyszeć, jak Hailie rapuje. Kilkakrotnie przepraszał ją także na swojej płycie "Revival" z grudnia 2017 roku.

Obecnie Hailie jest modelką i gwiazdą Instagrama (ponad dwa miliony obserwujących). Studiowała też na uniwersytecie stanowym w Michigan.