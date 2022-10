Przypomnijmy, ze kiedy bilety weszły do sprzedaży - wtedy jeszcze na koncerty, które pierwotnie miały się odbyć w styczniu - kosztowały od 73 do 590 funtów. Aby rozjaśnić tę nieco zawiłą historię z terminami, przypomnijmy, że Adele serię swoich występów, Weekends with Adele w The Colosseum w Caesars Palace, odwołała w ostatniej chwili - 24 godziny przed - mętnie tłumacząc się na swoim profilu instagramowym. Sugerowała, jakoby głównym winowajcą był koronawirus, tym samym pozostawiając fanów zdruzgotanych z powodu zmarnowanych pieniędzy na zabukowane loty i hotele.

Po tym, jak ujawniono zmiany terminów koncertu, piosenkarka w lipcu potwierdziła na Instagramie, że koncerty rozpoczną się w listopadzie. Przy okazji podziękowała fanom za ich "cierpliwość" i zdradziła, że pierwszeństwo będą mieli obecni posiadacze biletów.

Obok plakatu napisała: "Słowa nie są w stanie wyjaśnić, jak bardzo jestem zachwycona, że w końcu mogę ogłosić te przełożone koncerty. Naprawdę miałam złamane serce, że musiałam je odwołać. A po wymyśleniu logistyki dla show, które chcę zaprezentować i wiedząc, że to może się wydarzyć, jestem bardziej podekscytowana niż kiedykolwiek".

Adele w Las Vegas - co przygotowała?

Czego zatem mogą spodziewać się cierpliwi fani? Źródło, na które powołuje się "The Sun", twierdzi, że w porównaniu z pierwotną, styczniową koncepcją, artystka zmniejsza orkiestrę, mniej liczne mają być też chórki, zmniejsza również dystans między sceną a publicznością, gdyż jej pragnieniem jest, aby koncerty miały charakter "intymny". Choć zapewnia przy tym, że występ będzie spektakularny. O ile rzecz jasna, na 24 godziny przed, nie wydarzy się nic niespodziewanego.

