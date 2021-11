Adele prezentuje nowy utwór w świątecznej reklamie Amazona

"Hold On" to tytuł kolejnego utworu z płyty "30". Niespodziewana publikacja piosenki zaostrzyła tylko apetyt fanów piosenkarki na kolejne piosenki. Na nowej płycie Adele znajdzie się 12 piosenek, a w wydaniu deluxe ma ich być 15.

Wideo Adele - Easy On Me (Clip)

Świąteczna reklama Amazona zwraca uwagę na problem osamotnienia i wykluczenia społecznego spowodowanego pandemią. Jako tło do obrazu dostajemy utwór Adele, który opowiada o trudnościach i ich przezwyciężaniu ( sprawdź! ). Zobacz reklamę i posłuchaj piosenki.



Wideo Kindness, the greatest gift | Amazon Holiday Ad

Początkowo fani myślieli, że "Hold On" to cover Wilson Philips ( sprawdź! ), jednak jest to autorska piosenka, stworzona z pomocą Inflo - londyńskiego producenta, który pracował z Michaelem Kiwanuka, Jungle czy Little Simz.

Adele: Pierwszy koncert trasy promującej album "25" (Belfast, 29 lutego 2016r.) 1 / 6 Adele rozpoczęła światową trasę koncertową promująca jej nowy album zatytułowany "25". Pierwszy występ odbył się 29 lutego w Belfaście Źródło: Getty Images Autor: Gareth Cattermole udostępnij

Adele w swym dorobku ma płyty "19", "21" i "25". Tytułowe cyfry to wiek wokalistki w momencie nagrywania.

"Z pewnością nie byłam nawet blisko miejsca, w którym chciałam się znaleźć gdy zaczynałam trzy lata temu. Właściwie byłam zupełnie gdzie indziej. Polegałam na rutynie i konsekwencji w swoich działaniach, by czuć się bezpiecznie, zawsze tak robiłam. A jednak świadomie, a nawet z pełną premedytacją rzucam się w labirynt absolutnego bałaganu i wewnętrznego zamętu" - opowiadała niedawno Adele o swoim nowym wydawnictwie.