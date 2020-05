Adam Schlesinger zmarł na COVID-19. Jego partnerka przerwała milczenie

Alexis Morley – partnerka Adama Schlesingera – opowiedziała, jak wyglądały ostatnie dni życia cenionego muzyka.

Adam Schlesinger zmarł 1 kwietnia /Walter McBride /Getty Images

52-letni Adam Schlesinger zmarł 1 kwietnia 2020 roku w związku z powikłaniami po zakażeniu koronawirusem. Ponad tydzień przebywał podłączony pod respiratorem.

O ostatnich dniach muzyka opowiedziała jego partnerka - Alexis Morley.

"To nasze ostatnie zdjęcie z Adamem, które zostało zrobione 15 marca. Poszliśmy na wspaniały spacer. Spędziliśmy wtedy cudowny tydzień i zwykle to Adam troszczył się o mnie. Potem role się odwróciły. Próbowałam, żeby było mu wygodnie, przywrócić go do życia, sprawić, że gorączka spadnie. Myśleliśmy, że to po prostu ciężka grypa" - zaczęła w swoim poście kobieta.

"Siedem dni później jego stan uległ pogorszeniu i zawiozłam go do szpitala. Nie pozwolono mi pójść z nim. Wróciłam do domu sama, przerażona, ale potem pisaliśmy, żartowaliśmy i poczułam się lepiej. Następnego poranka został zaintubowany i już nigdy więcej nie usłyszałam jego głosu" - kontynuowała.



"Po 10 dniach otrzymałam telefon nad ranem. [Adam] był umierający. Spytałam, czy jest jakaś możliwość, abym go zobaczyła. Wykonali specjalne przygotowania, abym mogła go odwiedzić. Słabo oświetlone, ponure miejsce, a ja odpowiednio zabezpieczona. (...) Jestem wdzięczna, że mogłam spędzić z nim ostatnią godzinę" - zakończyła.

Schlesinger był nominowany do Oscara, Tony, Grammy i Emmy (tzw. EGOT), zdobywając nagrody Grammy i Emmy.

Statuetkę Emmy w 2018 r. przyniosła mu muzyka i tekst do piosenki "Antidepressants Are So Not A Big Deal" do serialu "Crazy-Ex-Girlfriend". W sumie miał na koncie 10 nominacji do Emmy.

Był nominowany do Oscara i Złotego Globu razem z współtworzonym razem z Chrisem Collingwoodem zespołem Fountains of Wayne (sprawdź!) za tytułową piosenkę do filmu "That Thing You Do!" ("Szaleństwa młodości") (1997) będącym debiutem reżyserskim Toma Hanksa, który zagrał tam jedną z ról.

Clip Fountains of Wayne Stacy's Mom

Działalność Fountains of Wayne została zakończona w 2013 r. na skutek konfliktu pomiędzy Schlesingerem i Collingwoodem. Zespół zostawił po sobie pięć studyjnych płyt.

Największą popularność (ponad 117 mln odsłon) zdobył nominowany do Grammy utwór "Stacy's Mom" (w teledysku zagrała aktorka Rachel Hunter).