Adam Kubera z "The Voice Kids": Zobacz teledysk "Tak jak jest" [TEKST]

Do sieci trafił nowy teledysk 15-letniego Adama Kubery, uczestnika drugiej edycji "The Voice Kids" - "Tak jak jest".

Adam Kubera prezentuje nowy teledysk AKPA

"Teledysk opowiada historię dwójki młodych zakochanych, którzy pomimo łączącego ich uczucia muszą mierzyć się z wieloma przeciwnościami losu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba" - zachęca do oglądania Adam Kubera.

Wideo Adam Kubera - Tak Jak Jest

Reklama

Sprawdź tekst piosenki "Tak jak jest" w serwisie Teksciory.pl!

Autorami utworu "Tak jak jest" są Radosław Bieńkuński, Michał Szyc (muzyka) i Michał Majak (tekst).

W wyreżyserowanym przez Piotra Smoleńskiego klipie poza Adamem wystąpili również Karolina Feluch i Michał Gołasiewicz.

15-latek dał się poznać w drugiej edycji "The Voice Kids". Chłopiec w programie TVP2 przedstawił się jako nieśmiały romantyk i pasjonat gry na gitarze, który uwielbia śpiewać ballady dla dziewczyn.

Uczestnik wykonał wielki przebój lat 90. "As Long As You Love Me" zespołu Backstreet Boys (posłuchaj!) i rozkochał w sobie nastolatki w studiu.

"Odwróciłem się tak szybko, bo już po pierwszych sekundach wiedziałem, że chciałem mieć taki głos w swojej drużynie. Myślę, że zajdziesz w mojej ekipie bardzo daleko. Zobacz, jakie masz już zaplecze" - powiedział Dawid Kwiatkowski, wskazując na fanki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Kubera w "The Voice Kids" TVP

"Jednym z bardziej nieokreślonych głosów, jakie znam w branży muzycznej jest głos Jamesa Arthura i tobie się coś takiego rodzi w gardle" - zauważył Tomson. "Poza tym jesteś mega uroczy" - dodała Cleo.

Decyzja Adama nie była zaskoczeniem, wybrał ekipę Kwiatkowskiego.