Across The Swarm z nowym materiałem "Projections"

Deathmetalowcy z włoskiego Across The Swarm nagrali nową EP-kę.

Across The Swarm przygotowali nowy album /materiały prasowe

Sesja nagraniowa odbyła się w Domination Studio, gdzie za konsoletą zasiedli Simone Mularoni i Simone Bertozzi.

Reklama

Miksem zajął się amerykański fachowiec Steve Wright w swoim studiu w Baltimore.

"Monito", "Knowing Became Doing", "Projections", "Own Life", "The Friction", "Waiting For The Hyenas" i "Motionless" - to tytuły utworów, które znajdziemy na nowej EP-we Włochów.

EP-ka "Projections" deathmetalowego kwartetu z Bolonii będzie mieć swą premierę 4 września nakładem włoskiej Time To Kill Records.

Nowy materiał Across The Swarm promuje teledysk "Projections", który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Projections

Sprawdźcie także właśnie opublikowany premierowy numer "The Friction" Across The Swarm: