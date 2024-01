"Vault Of Horrors", 12. longplay Aborted, wyprodukowano (w tym miks i mastering) w Flatline Audio w Denver w amerykańskim stanie Kolorado, nad czym czuwał właściciel studia David Otero. Makabryczną okładkę płyty zaprojektował szkocki artysta Dan Goldsworthy.

W warstwie pozamuzycznej, jak czytamy, "Vault Of Horrors" to swoisty hołd złożony największym złoczyńcom klasycznych filmów grozy.



W każdym z 10 utworów, które znajdziemy na nowym albumie Aborted, u boku stojącego przy mikrofonie Svena de Caluwé zaryczał gościnnie inny wokalista z metalowej sceny, w tym m.in. Alex Erian z kanadyjskiego Despised Icon, Francesco Paoli z włoskiego Fleshgod Apocalypse, Ben Duerr z amerykańskiego Shadow Of Intent, Matt McGachy z kanadyjskiego Cryptopsy i Jason Evans z brytyjskiego Ingested. Dodatkowe orkiestracje opracował Kanadyjczyk Spencer Creaghan.

Warto też wspomnieć, że po zakończeniu długoletniej współpracy z Century Media Records, "Vault Of Horrors" będzie pierwszym longplayem deathmetalowej grupy rodem z Flandrii Wschodniej w barwach innej niemieckiej wytwórni - Nuclear Blast Records. Premiera 12. albumu Aborted odbędzie się 15 marca. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.



Przypomnijmy, że Aborted zobaczymy 4 kwietnia na deskach wrocławskiego klubu Zaklęte Rewiry. Zespół zagra w Polsce w ramach trasy u boku deathcore’owców z kalifornijskiego Carnifex, Revocation z Bostonu i brytyjskiego Vexed.



Nową płytę Aborted promuje teledysk do wydanego 12 stycznia singla "Death Cult" ( sprawdź! ) z gościnnym udziałem Aleksa Eriana z Despised Icon. Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Aborted Death Cult (ft. Alex Erian of Despised Icon)

Aborted - szczegóły albumu "Vault Of Horrors" (tracklista; w nawisach nazwiska zaproszonych wokalistów):

1. "Dreadbringer" (Ben Duerr)

2. "Condemned To Rot" (Francesco Paoli)

3. "Brotherhood Of Sleep" (Johnny Ciardullo)

4. "Death Cult" (Alex Erian)

5. "Hell Bound" (Matt McGachy)

6. "Insect Politics" (Jason Evans)

7. "The Golgothan" (Hal Microutsicos)

8. "The Shape Of Hate" (Oliver Rae Aleron)

9. "Naturom Demonto" (David Simonich)

10. "Malevolent Haze" (Ricky Hoover).