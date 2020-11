Abiotic: Szczegóły premiery albumu "Ikigai"

Techniczni prog /deathcore'owcy z amerykańskiej formacji Abiotic przygotowali trzeci longplay.

Płyta "Ikigai" ujrzy światło dzienne 21 lutego 2021 roku, ale tym razem już nie w barwach Metal Blade Records, jak dwa poprzedniego albumy, a pod banderą nowego wydawcy - The Artisan Era z USA (CD, drogą elektroniczną).



Nagrania, miks i mastering odbyły się pod okiem Tony'ego Simone'a w studiu Zenbeast Media. Wokale zarejestrowano w studiu Fang pod okiem Nicka Loiacono. Okładkę zaprojektował amerykański artysta Caelan Stokkermans.



Chaney Crabb (wokal), Brandon Ellis (gitara; The Black Dhalia Murder), Trevor Strnad (wokal; The Black Dhalia Murder), Jared Smith (bas), Scott Carstairs (gitara; Fallujah) i Jonathan Carpenter (wokal) - to lista gości, których usłyszymy na trzeciej płycie Amerykanów.



Abiotic podzielili się właśnie z fanami wideoklipem do nowej kompozycji "Souvenir Of Skin" (z gościnnym udziałem wokalisty Trevora Stranda z The Black Dhalia Murder). Możecie go zobaczyć poniżej:

Oto program albumu "Ikigai":



1. "Natsukashii"

2. "Ikigai"

3. "Covered The Cold Earth"

4. "Smoldered"

5. "The Wrath"

6. "If I Do Die"

7. "Souvenir Of Skin"

8. "Her Opus Mangled"

9. "Horadric Cube"

10. "Grief Eater, Tear Drinker"

11. "Gyokusai".