"Just A Notion" to trzeci utwór zapowiadający nadchodzący album grupy ABBA, "Voyage", który ukaże się 5 listopada. Płyta powstała w studiu Benny'ego Riksmixningsverket w Sztokholmie. Na płytę trafią też wcześniej opublikowane single "I Still Have Faith In You" i "Don't Shut Me Down".

"Według Wikipedii ten utwór został zarejestrowany we wrześniu 1978 roku, co by się w sumie zgadzało. Oznaczałoby to, że piosenka powstała między 'The Album' (1977) i 'Voulez-Vous' (1979), ale nie trafiła na drugą z wymienionych płyt.

Pamiętam, że prezentowaliśmy ten utwór wydawcy we Francji i kilku innym zaufanym osobom i z tego co pamiętam, bardzo im się podobał. Dlaczego nie trafił na album, pozostaje więc tajemnicą" - opowiada o piosence "Just A Notion" Björn Ulvaeus.



"Teraz Benny dograł tło, dodaliśmy perkusję i gitary, ale wokale są oryginalne z 1978 roku. W pewnym sensie pokazujemy cały zamysł występów 'Voyage' w 2022 roku. Będziemy mieć zespół grający na żywo, ale wokale będą ze starych taśm" - wytłumaczył muzyk.

"'Just A Notion' to szalenie radosna piosenka i mam nadzieję, że poprawi ludziom humor w tych mrocznych czasach" - dodał.