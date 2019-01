A Secret Revealed przed premierą płyty "Sacrifices"

Pod koniec stycznia niemiecka grupa A Secret Revealed wyda drugi album.

A Secret Revealed po raz drugi /Oficjalna strona zespołu

Na następcy debiutanckiej płyty "The Bleakness" (2014 r.) usłyszymy Michaela Keima (eks-Necrotted), nowego frontmana A Secret Revealed, który dołączył do postmetalowej formacji z Bawarii pod koniec 2016 roku.

"Sacrifices", nowy album podopiecznych rodzimej Lifeforce Records, trafi na rynek 25 stycznia.



Drugi longplay A Secret Revealed promują dwa single, które ukazały się w wersjach cyfrowych, czyli "Grieved" i "Empty Throne". Teledysk do tego drugiego możecie sprawdzić poniżej:

Clip A Secret Revealed Empty Throne

Oto lista utworów albumu "Sacrificies":



1. "Grieved"

2. "The Isolation"

3. "Ashes"

4. "Old Ghosts"

5. "Empty Throne"

6. "Hollows"

7. "The Downfall"

8. "In Vain".