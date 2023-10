Co ciekawe, pochodząca z USA Anastacia ( sprawdź! ) większą karierę zrobiła w Europie, gdzie jej przeboje podbijały listy, w tym również w Polsce. W naszym kraju triumfy święciła przede wszystkim piosenka "I'm Outta Love" z debiutanckiej płyty "Not That Kind" (2000). Popularność zdobyły także utwory "Left Outside Alone", "Sick and Tired", "Paid My Dues" i "Boom" (oficjalna piosenka mundialu 2002 w Korei Południowej i Japonii).



Reklama

Clip Anastacia I'm Outta Love

Nie wiadomo, jak potoczyłaby się jej kariera, gdyby nie kilkukrotne przerwy związane z problemami zdrowotnymi. Od 13. roku życia Anastacia cierpi na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Po wydaniu zaledwie dwóch płyt, w 2003 roku, gdy jej nazwisko stało się rozpoznawalne, u wokalistki wykryto raka piersi.

Pomogły jej wówczas zabieg chirurgiczny i radioterapia, a media na całym świecie żyły jej chorobą i wspierały piosenkarkę w walce o zdrowie. Do tego doszły jeszcze problemy z sercem - zdiagnozowano u niej częstoskurcz nadkomorowy.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anastacia Sick And Tired

Gdy wokalistka doszła do zdrowia i zaczęła znów nagrywać, wydała trzy premierowe albumy. W 2013 roku doszło do nawrotu raka piersi (tym razem choroba zaatakowała z jeszcze większą mocą), a Anastacia musiała poddać się podwójnej mastektomii. Wkrótce skorzystała także z możliwości rekonstrukcji piersi i od kilkunastu lat jest propagatorką dbania o zdrowie i samobadań kobiet.

Co kilka lat wokalistka wypuszcza nowe nagrania, często pojawia się też w programach telewizyjnych jako uczestniczka i jurorka (m.in. brytyjska wersja "Tańca z gwiazdami", "X Factor", "The Voice"). W 2021 r. przypomniała się szerszej publiczności w australijskiej edycji "The Masked Singer". Przebrana za wampira okazała się laureatką trzeciego sezonu. W tym roku gościnnie wystąpiła jako Kangur we francuskiej edycji "The Masked Singer".

Instagram Post Rozwiń

Anastacia zachwyca na ściance! Trudno uwierzyć, ile ma lat

Niemiecka publika wprost kocha Anastacię. Z tego też powodu wokalistka zawitała 13 października w Lipsku na gali "Goldene Henne", podczas której wręczane są nagrody publiczności dla osób z wielu dziedzin: polityki, sportu czy mediów. Trzeba przyznać, że wokalistka, która niespełna miesiąc temu skończyła 55 lat wygląda wprost zjawiskowo!

Nadal widać, że Anastacia kocha zapadające w pamięć stylizacje. Tym razem założyła na siebie cekinowe dzwony w różnorodne kolory. Purpurowa bluzka z żabotem kontrastowała z błyszczącym dołem. Oczywiście, na nosie gwiazdy pojawiły się nieodłączne w jej scenicznym wizerunku okulary!

Wygląda na swoje 55 lat?

Zdjęcie Anastacia na gali Goldene Henne 2023 / Gerald Matzka/Getty Images / Getty Images

Zdjęcie 55-letnia Anastacia zachwyca świeżym wyglądem! / Tristar Media/WireImage / Getty Images

Anastacia i nowa płyta "Our Songs". To jej ukochane przeboje

Po sześcioletniej przerwie 22 września pojawiła się płyta "Our Songs", na której Anastacia zaprezentowała swoje wersje przebojów nagranych przez niemieckie gwiazdy, takie jak m.in. Scorpions, Tokio Hotel, Alphaville, Die Toten Hosen czy The Kelly Family. Wydawcą albumu jest mająca siedzibę w Niemczech wytwórnia Edel.

"Pracuję nad projektem, którego nigdy wcześniej nie robiłam, a lubię robić coś po raz pierwszy" - opowiadała Anastacia.

"Od stuprocentowego popu przez stadionowe rockowe hymny - płyta zawiera klasyki z różnych gatunków i różnych dekad, prezentując po raz pierwszy międzynarodowej publiczności najważniejsze wydarzenia z historii muzyki niemieckiej" - czytamy w opisie.

Clip Anastacia Best Days

Do tej pory wokalistka wypuściła trzy single: "Best Days" (nowa wersja "Tage wie diese (Days Like These)" grupy Die Toten Hosen), "Supergirl" (w oryginale zespół Reamonn) oraz najnowszy "Now Or Never" (to przeróbka "An guten Tagen" wokalisty Johannesa Oerdinga). "Just You" to z kolei duet Anastacii z Peterem Maffayem, jedną z największych gwiazd niemieckiej sceny, jurorem tamtejszej odsłony "The Voice" (2022).