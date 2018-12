15 lat Tabu: Album "Sambal" i jubileuszowa trasa

Na styczeń 2019 r. reggae'owa formacja Tabu szykuje piąte wydawnictwo. Na płycie "Sambal" gościnnie pojawią się Kamil Bednarek, Kuba Kawalec i Junior Stress. Nowy materiał można już usłyszeć na koncertach, granych w ramach jubileuszowej trasy z okazji 15-lecia działalności zespołu.

Okładka płyty "Sambal" /Marcin Suchy /materiały promocyjne

Zespół Tabu powstał w 2003 roku. Przez lata aktywności formacja wypracowała muzyczny styl, który dziś jej członkowie opisują hasłem: "energetyczne reggae, mocna sekcja dęta i charyzma sceniczna".

Clip Tabu Łap te chwile

W ramach obchodów rocznicy powstania, zespół ruszył w trasę koncertową, podczas której prezentuje przekrój dotychczasowej twórczości oraz nowe piosenki (m.in. "Kasia", "Głowa do góry" i "Łap te chwile") - znajdą się na albumie "Sambal", który trafi do rąk fanów 21 stycznia 2019 roku.



"Sambal, najczęściej ostro-kwaśny sos chilli ze słodką 'nutą', która dopełnia jego wybuchowy charakter. Taki też jest 'Sambal' Tabu" - przedstawiają swoje nowe dzieło twórcy.

"Album jest wybuchową mieszanką energii i różnych stylów, do których zespół przyzwyczaił we wcześniejszych produkcjach, z utrzymaniem wspólnego mianownika jakim jest 'reggaeowy' puls" - czytamy w zapowiedzi wydawnictwa.



Tabu na Pol'and'Rock Festival - 2 sierpnia 2018 r. 1 10 Zobacz zdjęcia z koncertu grupy Tabu na Pol'and'Rock Festival 2018! Autor zdjęcia: Bartek Muracki Źródło: WOŚP 10

"Okładkę oraz tytuł można zinterpretować również jako dwa ludzkie oblicza, które ścierają się ze sobą. Zarówno teksty jak i muzyka na płycie ukazują dwie strony ludzkiej egzystencji, które chcąc nie chcąc, muszą ze sobą współpracować".

"Sambal" został zarejestrowany na przestrzeni dwóch lat w kilku studiach nagraniowych: GOrecords, Studio AS One, Rolling Tapes Studio, S-Tone Studio. Za mix i mastering odpowiedzialne są Eprom Sounds Studio oraz Studio AS One (utwory "Kasia" oraz "Głowa do góry"). Gościnnie na płycie będzie można usłyszeć wokale Kamila Bednarka, Kuby Kawalca z happysad, Juniora Stressa oraz Leny Romul, która odpowiedzialna była za produkcję chórków.

Clip Tabu Głowa do góry feat. Bednarek

Sprawdź tekst utworu "Głowa do góry" w serwisie Tekściory.pl!



Oto szczegóły płyty "Sambal":

1. "Głowa do góry" feat. Kamil Bednarek

2. "Dopóki świat"

3. "Łap te chwile"

4. "Mam w sobie lwa"

5. "Pogadajmy"

6. "Kiedy będę sam"

7. "Jachty" feat. Jr Stress

8. "José Maria"

9. "Nie mam już sił" feat. Kuba Kawalec

10. "Kasia".

Clip Tabu Kasia

Oto szczegóły tegorocznej odsłony "Sambal Tour":

6.12.2018 - Kraków - ZetPeTe

7.12.2018 - Rzeszów - Vinyl

8.12.2018 - Radom - Katakumby

14.12.2018 - Toruń - Dwa Światy

15.12.2018 - Bydgoszcz - MCK

21.12.2018 - Bielsko Biała - Miasto.

Kontynuacja trasy planowana jest na luty 2019 roku.