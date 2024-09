To był ostatni koncert Felicjana Andrzejczaka. Ten wpis wyciska łzy

Felicjan Andrzejczak do historii polskiej muzyki przeszedł jako wokalista grupy Budka Suflera w latach 1982-1983. Przygotowywana płyta wówczas się nie ukazała, ale trzy nagrania stały się wielkimi przebojami - "Jolka, Jolka, pamiętasz", "Noc komety" i "Czas ołowiu" ( sprawdź! ). Za mikrofonem zastąpił go wówczas Krzysztof Cugowski, który powrócił do Budki.