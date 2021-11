Będący w drużynie Tomsona i Barona Wiktor Kowalski wykonał w ćwierćfinale "The Voice of Poland" wielki przebój Budki Suflera "Cisza jak ta" (sprawdź!).

"W tej piosence zabrakło mi nieco ciszy. Pamiętaj o dynamice, bo wiemy, że masz potężny głos, ale chcemy usłyszeć cię w piano i mezzo piano" - komentowała Justyna Steczkowska. Wokalistka, oprócz wskazówek dla uczestnika, ogłosiła, że zaprosiła go na wspólny występ podczas jej trasy koncertowej.

Widzowie swoimi głosami zaprosili do półfinału Wiktora Dydułę. Trenerzy postawili natomiast na Paulinę Gołębiowską.

Wiktor Kowalski zabrał głos po "The Voice of Poland"

Uczestnik, który wyróżniał się stylem już od przesłuchań w ciemno po programie skomentował swój koniec w programie.

"Kochani! Dziękuję! Jest mi niezmiernie miło, że otacza mnie tak wiele serdecznych osób! To niesamowite z jakim entuzjazmem oddawaliście na mnie głosy, komentowaliście, udostępnialiście i lajkowaliście treści wrzucane przeze mnie. To także dzięki Wam, udało mi się dotrzeć tak daleko w 12 edycji programu 'The Voice of Poland'. Dziękuję wszystkim, którzy współtworzą ten program, a dzięki którym przeżyłem wyjątkową przygodę!" - pisał Kowalski.

Uczestnik nie zapomniał też o podziękowaniach dla trenerów.

Dziękuję trenerom z Afromental za wspólny czas i wszelkie wskazówki. Justynie Steczkowskiej za wspaniałe zaproszenie do udziału w trasie koncertowej! Pozostałym trenerom za każde serdeczne słowo wypowiedziane w moja stronę" - dodał.



Wokalista podziękował również swojej rodzinie oraz reszcie drużyny - Wiktorowi Dydule i Paulinie Gołębiowskiej.

"Uwierzcie, że zakończenie udziału w tym programie nie jest dla mnie porażką, ogromnie cieszę się, że dotarłem tak daleko, że poznałem tak wielu wspaniałych ludzi, a co najważniejsze zaśpiewałem kilka wyjątkowych utworów, które pozostawiam wam. Może dzięki mnie zauważycie, że style muzyczne można ciekawie ze sobą mieszać, a wyjść z tego może coś naprawdę dobrego" - podsumował.

Wiktor Kowalski w "The Voice of Poland"

W talent show Wiktor Kowalski dał się poznać z zaskakującej strony. Podczas przesłuchań w ciemno. wykonał utwór George'a Gershwina w operowym stylu. Ponadto wokalista przygrywał sobie na puzonie. Taki występ totalnie zaskoczył oceniających, którzy zdziwieni zaczęli patrzeć po sobie, a Sylwia Grzeszczak aż złapała się za głowę. Ostatecznie uczestnik odwrócił dwa fotele - Steczkowskiej i członków Afromental.



"Nie wiem czy wcześniej w programie był taki mariaż muzyki jazzowej ze śpiewem operowym"- mówił Baron. "To byłaby wielka przyjemność zrobić coś z tobą, czego jeszcze nie było. A pewnie sam nauczyłbym się czegoś od ciebie"- dodawał chwilę później. Komplementy ze strony duetu jednak nie starczyły, bo Kowalski zdecydował się na współpracę z Justyną Steczkowską.



Kowalski wrócił jednak do Tomsona i Barona po bitwach, gdyż ci skradli go po jego występie z Martą Burdynowicz. To była jedyna kradzież trenerów przez trzy bitwy. W nowej drużynie śpiewak dotarł aż do ćwierćfinału.

Kim jest Wiktor Kowalski?

Wiktor Kowalski ukończył Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w latach 2012-2016 (Wydział Wokalno-Aktorski w klasie śpiewu prof. dr hab. Ryszarda Wiesława Bednarka), Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie w latach 2016 - 2018 (śpiew solowy - opera) oraz Collegium Humanum w Warszawie (Executive of Master Administration).

Występował jako solista na Ukrainie i w Rosji oraz w Operze Narodowej w Warszawie. Poniżej możecie zapoznać się z fragmentem jego występu w Filharmonii Świętokrzyskiej.

