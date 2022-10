Marka Piekarczyka w pierwszej bitwie, którą pokazała TVP, zestawił ze sobą Jadwigę Grzybek i Klaudię Budner oraz wybrał dla nich piosenkę "Ja wysiadam" Anny Marii Jopek.

"Macie okazję, aby pokazać, że nie jesteście zahukane" - mówił ich trener. Jednak uczestniczkom nie poszło jednak zbyt dobrze.

Trenerzy ostro komentują występ uczestniczek. "Przeciętnie. Zabrakło kontaktu"

"Nie chcę was urazić i nie odbierajcie tego personalnie, wykonanie było przeciętne. Przykro mi, że to mówię, ale chcąc być uczciwa wobec wszystkich uczestników, muszę mówić prawdę. Trzeba zrobić coś, co przyciągnie słuchaczy. I albo szukać tego czegoś albo sobie odpuścić" - komentowała Justyna Steczkowska.



Baron natomiast zwrócił uwagę, że uczestniczki były bardzo zestresowane i przez to ich występ był słaby. "Zabrakło mi jakiegokolwiek kontaktu. Patrzyłem na jedną i na drugą, no i Jadźka miałem wrażenie, że ty byłaś na jakieś innej planecie. Oczy zamknięte, głowa w dół. Ta scena wymaga dużo więcej niż dobre zaśpiewanie" - komentował.

"Nie mogłam rozszyfrować, co chcesz mi przekazać, a to jest szalenie istotnie" - dodała Lanberry.

Marek Piekarczyk zgodził się ze swoimi kolegami, jednak wbrew temu, co doradzali do dalszego etapu zabrał Jadwigę Grzybek. "Klaudia da sobie radę bez tego programu, a Jadwiga idzie dalej, bo chce, żeby uwierzyła wreszcie w siebie, jest jej to bardzo potrzebne" - stwierdził Piekarczyk.

Widzowie krytykują występ i atakują Piekarczyka. "Fatalna pomyłka"

Komentujący występ w TVP byli jeszcze bardziej dosadni w słowach niż trenerzy. "Straszna chała, a piosenka taka piękna" - można przeczytać po werdykcie na stronie "The Voice of Poland".

"Wykonanie nijakie, "Dla mnie obie beznadzieje, ale powinna przejść Klaudia, bo śpiewała lepiej od Jadzi" - czytamy.

Niezrozumiała decyzja Marka Piekarczyka

Mimo złego występu większość komentujących postawiłaby na Klaudię Budner. Widzowie nie zgodzili się z argumentacją Piekarczyka, twierdząc, że nie o nabieranie pewności chodzi w tym programie.

"Nie rozumiem komentarza w stylu: poradzi sobie bez tego programu. To właśnie program powinien pomóc jej się wybić. Jestem zawiedziona wyborem"

"Dziwna 'nowa formuła' programu : dajemy komuś szansę aby nabrał pewności siebie. To o co tu chodzi? Raczej nie o śpiew. U Pana Marka mamy podział na tych ,którzy sobie poradzą bez programu i na tych, których mu żal" - czytamy pod występem.