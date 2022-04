12. edycja "The Voice of Poland" zakończyła się w grudniu. Niemal przez cały sezon ogromne emocje wzbudzały decyzje składu trenerskiego, w który wchodzili: Marek Piekarczyk, Sylwia Grzeszczak, Justyna Steczkowska oraz Tomson i Baron.

Najwięcej pretensji widzowie mieli do Sylwii Grzeszczak, która miała nie radzić sobie w tej roli. Nic więc dziwnego, że gdy pojawiły się plotki na temat zmian w składzie trenerskim, jeszcze w trakcie programu, Grzeszczak wymieniano jako pierwszą do zmiany.

Ostatecznie wokalistka potwierdziła, że nie pojawi się w 13. sezonie "The Voice of Poland". W rozmowie z magazynem "Party" przyznała, że nie jest w stanie pogodzić swoich codziennych obowiązków z pracą na planie show.

"Jeśli w coś się angażuję, to poświęcam się temu na maksa. Najbliższy czas przeznaczam na tworzenie muzyki. Jak wchodzę do studia przed południem, potrafię z niego wyjść dopiero o czwartej nad ranem. Kocham to i niestraszne mi zmęczenie. Nie sądzę, by przy takim trybie pracy udało mi się pogodzić to z kolejną edycją" - ujawniła Sylwia Grzeszczak.

Kto zasiądzie w fotelach "The Voice of Poland"?

Jak donosi Plotek, powołując się na swoich informatorów, wśród gwiazd, które najpoważniej przymierzane są do foteli trenerskich w "The Voice of Poland", znajdują się Kuba Badach oraz Edyta Górniak.

Badach według Plotka miał sprawdzić się jako juror Polsatu w "The Four. Bitwa o sławę", dlatego producenci z konkurencyjnej stacji będą próbowali go zwerbować. Mówi się też o powrocie Edyty Górniak.

To tym bardziej zaskakujące, że Edyta Górniak miałaby być trenerką razem z Justyną Steczkowską. Obie panie - delikatnie mówiąc - za sobą nie przepadają. A o ich ostatnich medialnych uszczypliwościach po koncercie Solidarni z Ukrainą, pisano w całym kraju.

Skład "VOP" miałby uzupełniać Tomson z Baronem, którzy jeszcze kilka miesięcy temu według Pudelka, byli na wylocie z programu.



Kto nie ma szans na pracę w TVP?

Plotek ujawnił też, kto w 13. sezonie "The Voice of Poland" na pewno się nie pojawi. Szans na ocenę uczestników nie będzie miała Doda, która ma być blokowana przez kierownictwo TVP. Chęć powrotu do show zgłaszał też Grzegorz Hyży, jednak jego kandydatura została odrzucona z powodu zbyt małej medialności wokalisty. "Nie wzbudza silnych emocji ani kontrowersji" - czytamy.

Nowa edycja "The Voice of Poland" w TVP zawita jesienią tego roku.