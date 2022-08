Tomson i Baron to prawdziwi weterani "The Voice of Poland", 13. edycja będzie dziesiątą, w której biorą udział. Na stołkach jurorskich mają zasiąść także Justyna Steczkowska i Marek Piekarczyk. Ostatnie miejsce, które w poprzedniej edycji zajmowała Sylwia Grzeszczak jest nieobsadzone, ale wygląda na to, że nie pozostanie takie długo.

Początkowo plotkowano, że zajmie je Edyta Górniak, która ostatni raz funkcję trenerki w "The Voice of Poland" pełniła w 11. sezonie programu. Jednak potem wokalistka zdecydowała się opuścić talent show.

"Przez ostatnich kilka tygodni spoczywało i ciążyło na moich ramionach kilka ważnych decyzji. Mimo wielu życzliwych rozmów i starań zarówno ze strony Produkcji Programu 'The Voice od Poland' jak i Telewizji Polskiej, niestety nie mogłam przyjąć zaproszenia do programu w tym sezonie. Przepraszam wszystkich Fanów tego formatu. To była dla mnie wewnętrzna batalia i ostatecznie bardzo trudna decyzja..." - tak argumentowała w tamtym czasie swoją decyzję.

Niedawno pojawiły się plotki, że nową trenerką w programie ma zostać Lanberry - wokalistka, a także ceniona kompozytorką i autorka tekstów, współtworząca utwory w najbardziej uznanych teamach producenckich w naszym kraju. Wśród ponad 100 utworów stworzonych zarówno dla siebie, jak i gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, znalazły się przeboje m.in.: Dawida Kwiatkowskiego (m.in. "Bez Ciebie", "Proste"), Kayah i Viki Gabor ("Ramię w Ramię"), Dody ("Don't Wanna Hide"), Zuzy Jabłońskiej ("Powiedz Mi to w Twarz") i Michale Morrone ("Watch Me Burn").

Teraz producenci show potwierdzili te informacje.

"The Voice of Poland": Lanberry nową trenerką

"Udział w programie to dla mnie przede wszystkim wielki zaszczyt. Bardzo się cieszę, że będę miała możliwość, by podzielić się z uczestnikami swoją wiedzą, doświadczeniem zarówno z samego warsztatu wokalnego, jak i szeroko pojętego songwritingu i przede wszystkim budowania swojej tożsamości artystycznej - swojego muzycznego DNA" - mówi wokalistka.

"W programie będę szukała głosów niebanalnych, nieoczywistych, takich, które nie boją się wyjść poza schemat, poza linijkę. Najciekawszy głos to nie zawsze ten najgłośniejszy niczym głos Whitney Houston. To przede wszystkim głos, który dotyka w nas jakąś czułą strunę, maluje nam za pomocą dźwięków historię, której chcemy słuchać. Liczę, że dzięki programowi i jego uczestnikom będę miała możliwość, by spojrzeć na muzykę z innej strony, że również ja będę mogła nauczyć się czegoś, otworzyć się na nowe i może zweryfikować swoje poglądy" -dodaje".

13. sezon "The Voice of Poland": Kim jest Lanberry?

Lanberry, a właściwie Małgorzata Uściłowska, to 35-letnia wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Ma na koncie utwory: "Plan awaryjny", "Ostatni most" i "Piątek", które zdobyły popularność w serwisie YouTube mają miliony odsłon na YouTubie. Niewielu wie, ale to ona jest współautorką m.in. "Anyone I Want To Be" Roksany Węgiel, czy "Superhero" Viki Gabor. Oznacza to, że aż dwie piosenki, które współtworzyła, zwyciężyły na Eurowizji Junior!

Uściłowska wie, jak wygląda program od kuchni, bo sama próbowała w nim swoich sił - było to w trzeciej edycji, ale nie zawojowała w nim długo i odpadła na etapie "Przesłuchań w ciemno".

"The Voice of Poland" po raz trzynasty wróci we wrześniu 2022 roku. Zdaje się, że jesteśmy już bardzo blisko chwili, w której oficjalnie poznamy pełny skład jurorski.