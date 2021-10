Występ Rafała Kozika widzowie TVP mogli zobaczyć jako pierwszy podczas sobotnich odcinków "The Voice of Poland" 2 października.

Uczestnik zinterpretował przebój Krzysztofa Krawczyka "Bo jesteś ty" (sprawdź!). Swój fotel natychmiast odwróciła Sylwia Grzeszczak.

"Każdy dźwięk, który wydobywasz z siebie, jest tak ważny. Cały czas mówiłam tylko: 'ale mega, ale pięknie'. Jesteś czarodziejem dźwięku. Wybierz mnie naprawdę, będziesz zdobywał ludzi" - chwaliła. "Nie skopałeś własnej interpretacji" - dodał Marek Piekarczyk.

Reklama

Wideo Rafał Kozik - "Bo jesteś ty" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 12

"Krzysztof, gdyby cię słyszał, na pewno by się ucieszył z tej interpretacji" - mówiła Steczkowska, która przyznała, że może i nie odwróciła się, to jednak była wzruszona. Ostatecznie Kozik posłuchał słów trenerki i trafił do drużyny Grzeszczak.

Kim jest Rafał Kozik?

Rafał Kozik na co dzień zajmuje się studiowaniem kierunku zarządzanie jakością, a ponadto pracuje jako specjalista ds. jakości w firmie produkującej elementy karbonowe.

Przygodę z muzyką zaczął przez przypadek w szkole. Następnie zaczął wyjeżdżać na konkursy wokalne. W 2016 roku wystąpił w programie "Must Be The Music", gdzie zaśpiewał "How Deep Is Your Love" Calvina Harrisa i Disciples i przeszedł etap castingowy.

Kozik występuje również ze swoim zespołem na weselach i imprezach rodzinnych.

Clip Krzysztof Krawczyk Bo jesteś ty

"Bo jesteś ty" - historia przeboju Krzysztofa Krawczyka

Utwór "Bo jesteś ty" pochodzi z albumu "...Bo marzę i śnię" z 2002 roku, który rozszedł się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Materiał wyprodukowany przez Andrzeja Smolika przyniósł również przeboje: "Jestem sobą", "Mijamy" i "Chciałem być".

O przeboju możecie dowiedzieć się więcej z poniższego materiału: