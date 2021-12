Marta Burdynowicz i Wiktor Dyduła w duecie! W "The Voice of Poland" są rywalami

Marta Burdynowicz zachwyciła już na przesłuchaniach. Zdecydowała się wykonać piosenkę "Szklanka wody" zespołu Bajm, zdobywając serca wszystkich trenerów. Na swoją mentorkę wybrała Justynę Steczkowską.

W etapie bitew zmierzyła się z Wiktorem Kowalskim. Trenerka dla swojego duetu wybrała piosenkę "My Heart Will Go On", śpiewaną przez Celine Dion. Przez nokaut Burdynowicz przeszła bez najmniejszych problemów. Jej wykonanie "I Will Never Love Again" Lady Gagi było na tyle dobre, że uczestniczka była pewniakiem do awansu do odcinków na żywo. Później pewnie szła przez kolejne etapy, by w końcu zaprezentować własny utwór "Żaden wstyd". Uzyskała spore poparcie od widzów i bezproblemowo awansowała do finału.



Wiktor Dyduła to kolejne objawienie programu. Podczas przesłuchań w ciemno oczarował trenerów wykonaniem utworu "Falling" Harry'ego Stylesa - odwrócił trzy fotele. Plecami do uczestnika do końca występu została jedynie Sylwia Grzeszczak, która potem pożałowała tego, co zrobiła. Ostatecznie Dyduła wybrał jako trenerów Tomsona i Barona.

Reklama

"The Voice of Poland 12": Trenerzy i prowadzący zachwycili kreacjami 1 / 9 Tomasz Kammel i Małgorzata Tomaszewska Źródło: East News Autor: VIPHOTO udostępnij

Podczas bitwy Dyduła zmierzył się z Julią Stolpe. Trenerzy wybrali dla nich utwór z filmu "Narodziny gwiazdy" - "Look What I Found". Problemów z awansem nie miał również podczas nokautu. Wokalista wykonał utwór Mroza "Nieśmiertelni" i wiadomo było po jego występie, że na pewno awansuje dalej. W kolejnych odcinkach wykonał także "Here Comes The Rain Again" Eurythimcs, "Mówią mi" z płyty "Albo Inaczej 2", a w półfinale usłyszeliśmy autorską piosenkę uczestnika - "Dobrze wiesz, że tęsknię".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice of Poland". Wiktor Dyduła: "Oczekiwanie na występ jest najgorsze" INTERIA.PL

Burdynowicz i Dyduła są uważani za faworytów tegorocznej edycji "The Voice of Poland". Tym bardziej fanów zaskoczyło nagranie, które pojawiło się na profilu wokalistki - rywale z programu TVP wspólnie zaśpiewali "Przypływy" w oryginale śpiewane przez Natalię Szroeder i Ralpha Kaminskiego.



Instagram Wideo (IGTV)

W komentarz od razu pojawiły się komplementy. "Jesteście niesamowici", "Cudowne wykonanie - uwielbiam Was", "Nie wiem po co 'The Voice' chce jeszcze wytypować zwycięzcę? Dla mnie oboje już wygraliście", "Chciałbym, żebyście oboje wygrali" - pisali fani.