Margaret o "The Voice of Poland": Chętnie bym wystąpiła

Voice Of Poland

Margaret przyznała, że chętnie wzięłaby udział w dziesiątej edycji „The Voice of Poland”. Wokalistka nie komentuje jednak, czy prowadzi rozmowy z Telewizją Polską.

Margaret zostanie trenerką w "The Voice of Poland"? /Tadeusz Wypych / Reporter

Jubileuszowa, dziesiąta edycja "The Voice of Poland", wróci na antenę 7 września tego roku.

Mimo rozpoczęcia castingów, TVP nadal w tajemnicy trzyma nazwiska trenerów nowej serii programu. Do tej pory ujawniono jedynie, że w show zobaczymy Kamila Bednarka.

Nie wiadomo natomiast, kogo zastąpi. Przypomnijmy, że w zeszłym roku uczestników "The Voice of Poland" oceniali: Michał Szpak, Patrycja Markowska, Grzegorz Hyży i Piotr Cugowski.

Wśród nazwisk, które przewijają się w nieoficjalnych doniesieniach jest również Margaret. O udziale wokalistki w programie mówiło się już od kilku lat, jednak jak sama wtedy przyznawała, nie przyjęła oferty, gdyż nie była wtedy na to gotowa.

"Bycie trenerem to dla mnie jeszcze za wcześnie. Za mało się znam i powinnam skupić się na robieniu muzyki niż na zasiadaniu i osądzaniu innych. Jestem na początku kariery, dopiero wydałam płytę, więc w tym roku sobie odpuszczę. Natomiast to jest bardzo nobilitujące, że ktoś mi zaufał, pomyślał, że ta dziewczyna da radę" - opowiadała wokalistka Newserii Lifestyle.



"Jeśli taka propozycja pojawi za jakieś dwie płyty albo za rok, to myślę, że będzie to bardziej odpowiedni czas. Jestem osobą, która bardzo dużo od siebie wymaga i nie umiałabym dziś tym osobom spojrzeć w oczy i nazwać siebie trenerką. Na tym etapie wszyscy byliby lepsi ode mnie, nie czułabym się odpowiedzialna za ich przyszłość, za to jak oni wystąpią" - dodawała.

Teraz sytuacja uległa zmianie, a nieoficjalnie mówi się o propozycji, jaką TVP miała złożyć Margaret. Wokalistka na razie nie ujawnia żadnych szczegółów, jednak w rozmowie z Interią zasugerowała, że chętnie znalazłaby się w składzie trenerskim "The Voice of Poland".

Zdjęcie "The Voice of Poland" / VIPHOTO / East News

- Bardzo chciałabym wystąpić w "The Voice". Akurat teraz jest dobry moment, bo wcześniej też były propozycje, ale wtedy nie czułam, ze powinnam to robić - mówi Interii.



Dodajmy, że karuzela transferowa trwa również przed "The Voice Kids" i nowym formatem TVP "The Voice Senior". Talent show z udziałem dzieci ma powrócić zimą 2020 roku, natomiast starszych uczestników widzowie mają zobaczyć pod koniec 2019 roku.