Pierwsza bitwa 13. sezonu w "The Voice of Poland", którą zobaczyli na scenie widzowie, odbyła się w drużynie Justyny Steczkowskiej. Rafaela Maruska zmierzyła się z Alicją Czerner. Trenerka wybrała dla duetu piosenkę Whitney Houston "I’m Every Woman".

Uczestniczki dały niezły występ, a trenerzy nie szczędzili im komplementów.

"Każda z was ma inną jakość w wokalu. Trudno między wami wybrać" - stwierdziła Lanberry. "Wyszłyście na scenę i od razu zaczął się show" - dodał Marek Piekarczyk.

"Wasz występ był przyjacielski. Mnie zawsze wzrusza, że wiecie, że muzyka to nie jest konkurencja" - komentowała Steczkowska. "Wierzę, że będzie to dla ciebie cudowna lekcja życia" - mówiła do Alicji Czerner, jednak to Rafaela Maruska awansowała dalej.



Rafaela Maruska ze łzami w oczach. Liczyła na kradzież koleżanki

Zwyciężczyni bitwy nie opuszczała jednak sceny w znakomitym humorze. Zapłakana przyznała, że ciężko było jej się pożegnać z koleżanką, która odpadła z programu.



"Emocje ze mnie jeszcze nie zeszły, więc możliwe, że znowu się popłaczę. Ciężko jest się cieszyć, gdyż się zakolegowałyśmy i liczyłam, że przejdziemy obie. Tak się nie stało i jest mi z tego powodu przykro. Ale trochę się cieszę, że udało mi się wygrać" - mówiła Rafaela po awansie.

"Będę zdecydowanie pracować, dalej się rozwijać. Dostałam kopniak dobrej energii" - komentowała natomiast Czerner krótko po występie.

"Wykonałyśmy kawał świetnej roboty. Przede wszystkim to był zaszczyt cię poznać Rafaela" - napisała uczestniczka już na Instagramie.