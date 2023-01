Przypomnijmy, że 7 stycznia rozpoczęła się czwarta edycja "The Voice Senior". Trenerami są: Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Piotr Cugowski oraz Tomasz Szczepanik. Program prowadzą Rafał Brzozowski i Małgorzata Tomaszewska.

Pierwszy etap programu - przesłuchania w ciemno - dobiegł końca. Ostatnie odcinki zobaczyliśmy 28 stycznia. Kolejny etap programu - sing off - odbędzie się już w lutym.

Widzowie TVP ostro o jednym z elementów "The Voice Senior"

Podczas ostatnich przesłuchań w ciemno wielu widzów nie wytrzymało i postanowiło w dość negatywny sposób odnieść się do tego, co można było obejrzeć podczas każdego z odcinków przesłuchać w ciemno.



Komentujący niepochlebnie wypowiedzieli się o wypełnianiu czasu programu rozmowami i historiami uczestników.

"Matko ile tego gadania! To nie jest 'opowiedz mi swoją historię' tylko podobno program muzyczny", "Za dużo gadania z uczestnikami w studiu... powinno być więcej muzyki boć to przecież program muzyczny a nie 'Moje historie z życia', "Strasznie długo trzymają jedną osobę , ten ostatni Pan to cały recital śpiewał" - pisali widzowie.

To z resztą nie pierwszy raz, gdy widzowie formatu "The Voice" mają problem z tym, jak wygląda konstrukcja programu i ile zajmuje w nim śpiewanie. Podobne krytyczne komentarze pojawiały się m.in. przy okazji ostatniego sezonu "The Voice of Poland".

"Uwielbiam ten program. Ale...mniej historii życia uczestników a więcej śpiewania by się przydało", "Odechciewa się oglądać" - można było przeczytać przy okazji ostatnich przesłuchań w ciemno w "TVOP".