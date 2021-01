"The Voice Senior": Raisa Misztela doprowadziła Witolda Paszta do łez. Znamy pełny skład ekip trenerów

Zakończył się etap przesłuchań w ciemno w programie "The Voice Senior". Kto podbił serca trenerów?

W programie zasady są bardzo podobne jak w "dorosłym" "The Voice of Poland": seniorzy (śpiewający uczestnicy muszą mieć ukończone 60 lat) biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi, a w finale - walczą o nagrodę główną.

Pierwsza edycja, w której trenerami byli Urszula Dudziak, Andrzej Piaseczny, Alicja Majewska i Marek Piekarczyk, szturmem podbiła serca widzów. W drugiej edycji doszło do zmiany w składzie trenerów - za Dudziak i Piekarczyka pojawili się Izabela Trojanowska i Witold Paszt, wokalista grupy Vox ( posłuchaj! ).

Znamy pełny skład drużyn trenerów - o zwycięstwo walczyć będą: Waldemar Bara, Andrzej Nosowski, Tomasz Szymański, Wiesław Herliczko, Andrzej Szpak, Teresa Kuczera (ekipa Izabeli Trojanowskiej), Irena Hodowaniec, Cezary Olszewski, Elżbieta Jatulewicz, Kazimierz Górecki, Jolanta Zając-Stachurska, Raisa Misztela (team Alicji Majewskiej), Anna Tchórzewska, Andrzej Sobolewski, Barbara Parzeczewska, Romuald Ardanowski, Ireneusz Nosek, Andrzej Musiałek (zespół Andrzeja Piasecznego), Alicja Mieszało, Jan Adamiak, Jadwiga Paduch, Ewa Olszewska, Andrzej Pawłowski i Teresa Mikuta (drużyna Witolda Paszta).

Podczas ostatniego odcinka z przesłuchaniami w ciemno największe wrażenie na trenerach (wszyscy błyskawicznie odwrócili swoje fotele) zrobiła Raisa Misztela, z pochodzenia Ukrainka, która od ponad 30 lat mieszka w Polsce. Jej mama wciąż mieszka w Doniecku, od 2014 r. pogrążonym w wojennym konflikcie ukraińsko-rosyjskim.

"Ja wiem, że nigdy nie zobaczę już mamy..." - wyznała wzruszona Raisa. Kobiety mają ze sobą kontakt telefoniczny, ale uczestniczce bardzo brakuje mamy.

Uczestniczka wykonała najpierw wielki przebój Maryli Rodowicz "Niech żyje bal". Trenerzy poprosili, by zaśpiewała coś jeszcze - okazało się, że była to ukraińska dumka. Jej wykonanie wywołało łzy w oczach Witolda Paszta, a Piaseczny nagrodził ją owacją na stojąco.

"Nie ważne, ile kobieta ma lat - ważne jest na ile się czuję jaką ma duszę i charyzmę. W życiu najważniejsze jest cały czas dążyć do celu i zostawić po sobie choć jeden ślad" - podkreślała Raisa Misztela, która ma na swoim koncie udział w takich programach, jak "Droga do gwiazd" czy "Must Be The Music. Tylko muzyka" w Polsacie.