Od początku tego roku trwają spekulacje na temat tego, kto zasiądzie w składzie nowych edycji programów z serii "The Voice" w TVP - "The Voice of Poland", "The Voice Kids" i "The Voice Senior".



W styczniu głośno było o możliwym zakończeniu współpracy z Andrzej Piasecznym, trenerem "Seniora" i ulubieńcem widzów Michała Szpaka z "VOP". Wszystko przez poglądy obu wokalistów.

Piaseczny miał podpaść po tym, jak sieć obiegło nagranie z jego urodzin, na którym w wulgarnych słowach podsumował, co sądzi o PiS.

- Nie sądzę, żebym został zaproszony do następnej edycji "The Voice Of Poland". Co się stało, to się nie odstanie, ale nie żałuję. Wielu ludzi dziwi się, dlaczego dopiero teraz tak otwarcie zacząłem wyrażać swoje poglądy, a prawda jest taka, że wcześniej nikt o nie zapytał - komentował wokalista w rozmowie z Interią.

Na razie Telewizja Polska nie odniosła się do sytuacji, jednak pierwsze informacje pojawiły się na łamach "Super Expressu". "Stacja chce, by w fotelach jurorskich 'Seniora' zasiadły same kobiety. Iza Trojanowska i Alicja Majewska na pewno zostają" - twierdzi ich informator.



Według tych doniesień w roli trenera ma pojawić się także Maryla Rodowicz. To oznaczałoby, że z programem pożegna się nie tylko Andrzej Piaseczny, ale także Witold Paszt.