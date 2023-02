Zbigniew Zaranek od początku edycji "The Voice Senior" typowany był jako faworyt programu. Również w finałowym odcinku, nagranym jeszcze w 2022 roku wokalista zaprezentował się ze znakomitej strony.

Uczestnik poruszył widzów wykonaniami utworów Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat" oraz "Nie widzę ciebie w swych marzeniach" Skaldów. W finale obyło się bez niespodzianki. Podczas finałowego odcinka programu, emitowanego już na żywo, Zaranek został ogłoszony zwycięzcą czwartej edycji show jako podopieczny Maryli Rodowicz.

63-letni wokalista swoją przygodę z muzyką zaczynał od gry na akordeonie, graniu z wujkami oraz śpiewie w chórze kościelnym. Następnie zawędrował w całkowicie inne rejony. W 1982 roku założył metalowy zespół Kreon. W latach 80. Kreon był jedną z najciekawszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich formacji nurtu heavy metal / thrash i laureatem wielu plebiscytów. W 1985 r. zespół (znany także pod nazwą Test Fobii Kreon) został jednym ze zwycięzców festiwalu w Jarocinie. Grupa przestała działać w kolejnej dekadzie, reaktywowana została dopiero wiele lat później, a na jej czele ponownie stanął Zaranek.

To na początku lat 80. Zaranek przez pewien czas występował z ekipą Krzysztofa Cugowskiego, kiedy ten pozostawał poza Budką Suflera (wówczas udzielał się we wrocławskiej formacji Cross). W niektórych publikacjach medialnych po finale "The Voice Senior" doszło do uproszczenia i przekłamania, że Zaranek zastępował Cugowskiego w Budce Suflera. Na te doniesienia postanowił zareagować Tomasz Zeliszewski, perkusista i obecny lider tego zespołu.



"Otworzyłem drugie oczko i leżący obok laptop za pomocą Pudelków, Guziczków, Bączków itp. poinformował mnie, że Pan Zaranek śpiewał swego czasu (i to przez rok) z Budką Suflera. Godzina była bardzo młoda, więc chciałem jeszcze przysnąć, lecz przypomniała mi się moja pani od polskiego z ogólniaka, która zawsze nam powtarzała: 'Moi drodzy, tylko ludzie dobrzy, mądrzy i szlachetni nie próbują nigdy zmieniać historii'" - napisał Zeliszewski, jedyny muzyk pozostający w składzie Budki od 1975 r.

Lider Budki Suflera dementuje po finale "The Voice Senior"

"Pokornie sięgnąłem więc po kule i zwlokłem się z łóżka by napisać prostą informację, która brzmi następująco: nigdy nie miałem okazji poznać Pana Zbigniewa i nigdy nie graliśmy razem na żadnej scenie, ani w Budce Suflera, ani z żadnego innego powodu. Ale pomijając ten fakt, to gratuluję i życzę Panu wiele radości z muzykowania oraz wszystkiego co dobre i prawdziwe" - dodał.