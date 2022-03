Uczestników piątej edycji "The Voice Kids" oceniają Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron z grupy Afromental.

Na samym początku na scenie pojawiła się Ala Tracz, reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2020, która zaśpiewała nową piosenkę "Nic nie musisz".

Marcel Kotuła sięgnął po utwór "Save The Last Dance for Me" Michaela Buble. Na prośbę Cleo, wykonał jeszcze hit Elvisa Presleya "Can't Help Falling In Love", a trenerka prawie "zemdlała" na scenie. Jednak uczestnik zdecydował się wybrać drużynę Tomsona i Barona.

Julia Sechman piosenką "Górą ty" Golec uOrkiestry, Gromee'ego i Bedoesa przekonała do siebie Cleo.

13-letnia Natalia Rabczuk wykonała utwór "Natural" grupy Imagine Dragons. "Najbardziej na świecie kocham bałagan" - wyznała uczestniczka, dodając że "w śpiewie musi być porządek". Wywołała w ten sposób dyskusję wśród trenerów - jak się okazało, Dawid Kwiatkowski w dzieciństwie był sporym bałaganiarzem! Fotele obrócili Kwiatkowski oraz Tomson z Baronem, a Natalia wybrała tego pierwszego.

Oliwia Gręzak zaskoczyła trenerów wyborem piosenki "Nie wierz mi, nie ufaj mi" Anny Jantar. Wszyscy odwrócili swoje fotele i zaczęli rywalizować o 13-latkę. "Poczułam się, jak na takiej mięciutkiej różowej chmurce" - skomentowała Cleo, jednak Oliwia wybrała Barona i Tomsona.

Z kolei 10-letnia Lena Tylus ("Halo" Beyonce) trafiła do zespołu Dawida Kwiatkowskiego.

Drugą część przesłuchań w ciemno otworzyła finalistka pierwszej edycji "The Voice Kids". Amelia Andryszczyk zaśpiewała swoją piosenkę "Loczki".

Julia Mika marzy o wyjeździe na Broadway, a w programie zaśpiewała utwór "Niebo to my" Edyty Górniak. Ostatecznie trafiła do drużyny Cleo.

9-letnia Paulina Knapik o występie w "The Voice Kids" marzyła od dawna. Z kolei od sześciu lat trenuje akrobatykę. "Jakby miała kręgosłup taki gumowaty" - przyznaje tata uczestniczki. Piosenką "Dear Future Husband" Meghan Trainor przekonała do siebie Cleo i Dawida Kwiatkowskiego, którzy stoczyli o nią pojedynek. Uczestniczka postanowiła jednak wybrać Cleo.

Pochodzący ze Śląska Dawid Nowak zaśpiewał przebój "Stacja Warszawa" grupy Lady Pank i zachwycił Cleo oraz Tomsona i Barona. Młody wokalista trafił do drużyny muzyków Afromental.

Sporą niespodzianką był występ 14-letniej Poli Kuderskiej, która wykonała utwór "Boję się o ciebie" Kaśki Sochackiej i Vito Bambino ( posłuchaj! ). Okazało się, że żaden z trenerów nie zdecydował się wziąć jej do swojej drużyny.



"Myślę, że Mysłowice są znane z zespołu Myslovitz. Ten zespół jest mi znany, bo w tym zespole gra mój tata" - powiedziała nastolatka. Miłość do muzyki zaszczepił w Poli jej tata Wojciech Kuderski, który od 1992 roku jest perkusistą zespołu Myslovitz ( posłuchaj! ). Muzyk zabrał córkę na pierwszy koncert, kiedy ta miała zaledwie roczek.



"Dzięki temu, że mój tata gra w tym zespole mogę czasem pojechać z nim na jakieś koncerty, ale tak to myślę, że mój tata jest normalnym tatą. Taka trochę moja bratnia dusza" - mówi Pola.

"Traktuję ją jak moją kumpelę. Jeśli córka będzie chciała kiedyś pójść w moje ślady, to jak najbardziej będę jej kibicował i robił wszystko, żeby nie została skrzywdzona na tej drodze" - powiedział w zapowiedzi wideo perkusista zespołu Myslovitz.



Wojtek Malinowski w poprzedniej edycji "The Voice Kids" nie dostał się do programu, ale nie poddał się i spróbował swoich sił ponownie. Tym razem zachwycił wszystkich trenerów w piosence "Nad przepaścią" grupy Bracia.

"Młodzi ludzie! Nigdy się nie poddawajcie. Wierzcie w swoje marzenia!" - zaapelowała Cleo, do której drużyny trafił Wojtek Malinowski.