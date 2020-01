"The Voice Kids" po raz trzeci. Cleo popłakała się podczas występu Kingi Wołoszyn

The Voice Kids

W Nowy Rok wystartowała trzecia seria programu "The Voice Kids". Co wydarzyło się podczas pierwszego odcinka?

Cleo we łzach podczas występu Kingi Wołoszyn /Jan Bogacz /TVP

"'The Voice Kids' kształci muzycznie najmłodsze pokolenie Polaków. Wykształca wrażliwość, dodaje odwagi tym, którzy marzą o śpiewaniu i pokazuje, że w tak młodym wieku można spełniać marzenia - mówi Aleksander Milwiw-Baron.



"Nasz program daje równe szanse każdemu dziecku. Nie ma znaczenia czy są z dużego miasta czy niewielkiej wsi. Dzieciaki, które wystąpią w tej edycji nie tylko świetnie śpiewają, ale wiedzą o czym śpiewają i potrafią dozować emocje. Ich poziom wokalny jest coraz bliższy umiejętnościom osób śpiewających w 'The Voice of Poland'" - dodaje Tomson.

Do trzeciej edycji dziecięcego show TVP2 zgłosiła się rekordowa ilość ponad 2000 osób. Do przesłuchań w ciemno zaproszono ponad 70 dzieci w wieku 8-15 lat. W finałowym etapie to widzowie wybiorą zwycięzcę, który otrzyma nagrodę pieniężną przeznaczoną na przyszłą edukację w wysokości 50 tys. zł.



W poprzednich edycjach popularność zdobyli tacy wykonawcy, jak m.in. Roksana Węgiel, Viki Gabor, 4Dreamers, Zuza Jabłońska, Ania AniKa Dąbrowska, Mateusz Golicki i Adam Kubera. Dodatkowo Roksana Węgiel i Viki Gabor zwyciężyły w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci (odpowiednio w 2018 i 2019 roku).

"Za każdym razem, kiedy siadam na tym fotelu, coś mnie zaskakuje. Nasze dzieciaki są naprawdę bardzo uzdolnione i warte tego, żeby ich talent został doceniony nie tylko w Polsce ale i na świecie. Zmieniają oblicze polskiej sceny muzycznej i mają wszelkie predyspozycje do tego, żeby swobodnie poruszać się na największych scenach" - mówi Cleo.

"Przed rozpoczęciem nagrań trzeciej edycji 'The Voice Kids' zacząłem zastanawiać się czy jeszcze znajdziemy w Polsce takie talenty jak Roksana Węgiel, Zuzia Jabłońska czy Anika Dąbrowska. Już podczas pierwszych przesłuchań w ciemno, wiedziałem, że w Polsce jest jeszcze bardzo dużo mega uzdolnionych" - wyjaśnia Dawid Kwiatkowski.

W programie poza trenerami pojawili się prowadzący Tomasz Kammel, debiutująca w tej roli Ida Nowakowska, Jan Dąbrowski i Antek Scardina.

W pierwszym odcinku do łez doprowadziła Cleo Kinga Wołoszyn, która sięgnęła po jej utwór "Sztorm". Również Dawid Kwiatkowski oraz Tomson z Baronem byli ogromnym wrażeniem talentu uczestniczki. Widzowie przeżyli jednak spore zaskoczenie, bo młoda wokalistka ostatecznie wybrała drużynę muzyków grupy Afromental.



Wideo Kinga Wołoszyn - "Sztorm" - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 3

Zobaczyliśmy także m.in. Szymona Lubickiego, Mayę Pilarczyk, Esterę Kmiecik, Konrada Repińskiego i Alę Tracz.