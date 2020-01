The Voice Kids: Antek Szydłowski zaśpiewał przebój Adele. Trenerzy zaniemówili

Antek Szydłowski śpiewa od… czterech miesięcy! Wykonaniem utworu "Hello" Adele zachwycił trenerów muzycznego show TVP2.

Antek Szydłowski zmierzył się z przebojem Adele /Jan Bogacz /TVP

Antek Szydłowski, który pojawił się w sobotnim odcinku "The Voice Kids" (18 stycznia), zawsze marzył o występie na scenie muzycznego show. Wcześniej nie śpiewał i nie miał żadnego scenicznego doświadczenia. Mimo to, cztery miesiące przed castingiem do trzeciej edycji, zaczął się do niego przygotowywać. Nastolatek przeszedł etap precastingów i podczas przesłuchań w ciemno zaśpiewał niezwykle wymagający utwór Adele "Hello".

Reklama

"Jeśli fotele się nie odwrócą, będę załamany" - mówił tuż przed występem Antek Szydłowski.

Obawy 13-latka okazały się bezpodstawne. Tuż po tym, jak wyśpiewał kilka wersów przeboju brytyjskiej wokalistki, obróciły się fotele wszystkich trenerów.

"Twój głos jest niesamowicie mocny. Masz ozdobniki, które nie mają prawa pojawić się po czterech miesiącach śpiewania" - zachwycał się Dawid Kwiatkowski.

"Olbrzymi talent" - rozpływała się Cleo.

13-letni Antek ostatecznie zdecydował się, że swoją przygodę z programem będzie kontynuował w drużynie Tomsona i Barona.