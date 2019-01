"The Voice Kids": 10-letnia Nina Kicińska wzruszyła trenerów

The Voice Kids

O uroczą 10-letnią Ninę Kicińską trenerzy stworzyli zażarty bój. Nic dziwnego, skoro dziewczynka przekonała ich do siebie pierwszymi sekundami na scenie.

Nina Kicińska w "The Voice Kids" /TVP

10-letnia Nina Kicińska wykonała piosenkę "Naprawdę chcę" z filmu "Mała syrenka", a trenerzy natychmiast zdecydowali się odwrócić swoje fotele.

Dawid Kwiatkowski, aby przekonać uczestniczkę postanowiła opowiedzieć jej historię o samotnym Dawidzie, co przekonało Ninę do dołączenia do jego drużyny.

"Miałam łzy w oczach, taka słodka. Ehhh Książe Czaruś!" - podsumowała aktorskie popisy trenera Cleo.

