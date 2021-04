Rafał Brzozowski przed Eurowizją 2021: Pierwsze wykonanie "The Ride" na żywo. Jak wypadł w "The Voice Kids"?

Podczas finału "The Voice Kids" Rafał Brzozowski po raz pierwszy wykonał na żywo piosenkę "The Ride", z którą będzie reprezentował Polskę na tegorocznej Eurowizji. Komentarze pod jego występem są wyłączone, ale negatywne oceny przeważają nad pozytywnymi.

Rafał Brzozowski w finale "The Voice Kids" AKPA

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa odwołano Konkurs Piosenki Eurowizji 2020 w Rotterdamie (Holandia). Choć sytuacja na całym świecie wciąż nie jest ustabilizowana, w tym roku festiwal ma się odbyć zgodnie z planem w dniach 18, 20 (półfinały) i 22 maja (finał).

Organizująca konkurs Europejska Unia Nadawców (EBU) pozostawiła krajom decyzję, czy w tym roku wystawią tych samych wykonawców, którzy mieli pojawić się w 2020, czy zdecydują się na nowych reprezentantów.

TVP nie zdecydowała się ponownie wybrać Alicji Szemplińskiej, która miała reprezentować Polskę w 2020 r. z piosenką "Empires" ( posłuchaj! ). Reprezentantem został znany z "Koła fortuny" i "Jaka to melodia?" Rafał Brzozowski (w konkursie jako Rafał). Wokalista w Rotterdamie wykona piosenkę "The Ride".



Clip Rafał Brzozowski The Ride

Sprawdź tekst i polskie tłumaczenie utworu "The Ride"!

W sobotnim finale "The Voice Kids" Rafał Brzozowski po raz pierwszy od ogłoszenia, że będzie on polskim reprezentantem, wykonał na żywo utwór "The Ride".

Na kanale "The Voice Kids" na YT komentarze pod filmikami są wyłączone, jednak internauci mają możliwość oceniania (łapka w górę lub dół). Występ Rafała zebrał 1,2 tys. pozytywnych ocen przy 1,8 tys. negatywnych. To zdecydowana dysproporcja, gdy porówna się do ocen pozostałych wykonań z finału show TVP. Zwyciężczyni Sara Egwu-James ma 3,9 tys. głosów na tak i niewiele ponad 100 na nie.

Występ Brzozowskiego ma nieco różnić się od tego, co szykuje na konkurs. W studiu TVP towarzyszyli mu tancerki i tancerze ubrani w białe i różowe stroje. Regulamin Eurowizji stanowi, że na scenie może wystąpić maksymalnie sześć osób. Zmieni się też oprawa graficzna, która będzie nawiązywała do oficjalnego teledysku (ponad 1,8 mln odsłon) - wykorzystująca stare gry komputerowe i neony.

Bukmacherzy bezlitośni. Polska odpadnie w półfinale?

Na razie jednak szans Brzozowskiego na wysokie miejsca w konkursie nie widzą bukmacherzy, którzy według ostatnich notowań są przekonani, że Polak z piosenką "The Ride" odpadnie już w półfinale, gdzie zajmie 11. miejsce. To spadek o cztery lokaty. Pierwsze typy dawały Brzozowskiemu siódme miejsce i pewny awans do finału.

Za faworytów naszego półfinału uważa się: Szwajcarię (Gjon's Tears - "Tout I’univers" - sprawdź! ), Bułgarię (Victoria - "Growing Up Is Getting Old" - posłuchaj! ) oraz Finlandię (Blind Channel - "Dark Side" - posłuchaj! ).

W notowaniach uwzględniających wszystkich 39 wykonawców Brzozowski zajmuje 33. miejsce z szansami na wygraną poniżej 1 proc. Bukmacherzy typują, że konkurs wygra wokalistka Destiny z Malty z piosenką "Je Me Casse" (17 proc.).



Czy bukmacherzy się pomylą?

Typy bukmacherskie to zazwyczaj dobry wyznacznik szans danych piosenek na Eurowizji, jednak nie można traktować ich jak wyroczni. Największą rozbieżność pomiędzy notowaniami a ostatecznymi wynikami polskiej piosenki mieliśmy w 2016 roku, kiedy to Michał Szpak miał zająć w finale 18. miejsce, a ostatecznie uplasował się na ósmej pozycji.

Rok później Kasia Moś miała według bukmacherów nie dotrzeć do finału, co ostatecznie jednak się stało. Z drugiej strony pewniakiem do awansu do finału był Gromee, jednak wbrew oczekiwaniom DJ z piosenką "Light Me Up" zakończył przygodę po jednym występie.

Niemal bezbłędnie bukmacherzy trafili szanse Polski przy okazji występów Moniki Kuszyńskiej (2015) i Tulii (2019).