Marcin Maciejczak zabłysnął w "The Voice Kids". Jako członek zespołu Dawida Kwiatkowskiego triumfował w trzeciej edycji. Od ukazania się pierwszego singla "tylko świat" Marcin konsekwentnie i systematycznie odkrywa kolejne utwory składające się na jego najnowsze wydawnictwo "hypno".

O ile ostatni singiel "gasnę" mógł być lekkim zaskoczeniem dla słuchaczy przyzwyczajonych do dotychczasowego kierunku muzycznego Marcina, o tyle premierowe "sweet rose" wydaje się być ukłonem w stronę spokojnej strony wokalisty, do której zdążył nas przyzwyczaić.

Już 25 listopada ukaże się wspomniana EP-ka artysty. Nowa piosenka to jedyny utwór na nowym minialbumie, który jest śpiewana w języku angielskim.

Dla wokalisty to bardzo emocjonalny numer: "'sweet rose' to najjaśniejszy odcień mojej EP-ki 'hypno'. Przy dźwiękach refrenu mamy wrażenie, że obudziliśmy się w słoneczny dzień po najtrudniejszym czasie koszmarów. Choć tęsknota nie minęła, bo minąć nie może to pogodzenie się ze stratą przyniosło zaskakujący spokój. Trudno powiedzieć czy ulga jest wywołana zgodą na nieuniknione czy obojętnością, która okazała się jedynym ukojeniem. Widzimy uśmiech, nie mając pewności czy ma on jeszcze jakiekolwiek znaczenie" - opowiada Marcin Maciejczak.

Do utworu "sweet rose" powstał visualiser autorstwa reżysera i fotografa Macieja Nowaka. Za produkcję utworu, tak jak w przypadku wszystkich pozostałych utworów z EP-ki, odpowiada producentka Chloe Martini.



Kariera Marcina Maciejczaka z "The Voice Kids"

Marcin Maciejczak był objawieniem 3. edycji "The Voice Kids". Uczestnik zachwycił publiczność i trenerów swoją interpretacją emocjonalnego przeboju Lady Gagi "I’ll Never Love Again" ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Narodziny gwiazdy".

Zdjęcie Marcin Maciejczak nie krył wzruszenia podczas finału "The Voice Kids" / Mateusz Jagielski / INTERIA.PL

Wykonanie z przesłuchań w ciemno trafiło do zestawienia najlepszych występów we wszystkich edycjach "The Voice Kids" na całym świecie. Pozostałe wykonania Marcina z programu również cieszyły się ogromną popularnością w sieci. W finale programu zaprezentował debiutancki singel "Jak gdyby nic" i pokonał Hanię Sztachańską i Natalię Kawalec.



Ostatnim wydawnictwem młodego wokalisty był jego debiutancki album "Tamte Dni", który ukazał się latem 2021 roku. Krążek został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez fanów jak i środowisko muzyczne. Marcin miał okazję zaprezentować materiał z płyty podczas letnich koncertów, m.in. na Olsztyn Green Festival.

Zdjęcie Okładka najnowszego singla Marcina Maciejczaka, "sweet rose" / materiały prasowe / materiały prasowe