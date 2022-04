Karolina Mikołajczak podczas przesłuchań w ciemno została uznana przez widzów TVP za faworytkę do zwycięstwa w "The Voice Kids". O uczestniczkę ostro w pierwszym etapie walczyli Dawid Kwiatkowski i Cleo.

Ostatecznie Mikołajczak zdecydowała się kontynuować przygodę w drużynie trenerki. Ta w bitwach zestawiła ją w bardzo silnym tercecie, w którym oprócz niej zaśpiewały Julia Mika i Zuza Górecka. Cleo wokalistkom dała też wymagającą piosenkę - "When You Believe" Mariah Carey i Whitney Houston.



Wideo Mika, Mikołajczak, Górecka | „When You Believe” | Bitwy | The Voice Kids Poland 5

Nastolatki świetnie poradziły sobie z wyzwaniem i doprowadziły Cleo do łez. Ostatecznie do sing off awansowała właśnie Mikołajczak.

W ostatnim etapie przed finałem 14-latka musiała zmierzyć się jeszcze z pięciorgiem uczestników: Pauliną Knapik, Mateuszem Krzykałą, Nadią Machałą, Julią Bieniek oraz Maxem Kononowem.

Karolina Mikołajczak poza finałem

Trenerzy wśród finalistów widzieli również widzieli Mikołajczak. Kwiatkowski nie potrafił zdecydować pomiędzy czterema uczestnikami. "Gdybym miał wędkę, na pewno wyłowiłbym Karolinę Mikołajczak" - stwierdził natomiast Baron.

"Karolina, co ty masz za wokal dziewczyno. Zaśpiewać utwór Lary Fabian na tych długich dźwiękach, tak długo, tak swobodnie, to był dużo lepszy występ niż wtedy, gdy się odwróciłam" - mówiła Cleo.

Ostatecznie do finału wokalistka zabrała Mateusza Krzykałę, Julię Bieniek oraz Maxa Kononowa. W piątej edycji obiecałem sobie, że będę szukać oryginalnych głosów, oryginalnych postaci i taki jest Mateusz. Julia jest księżniczką, ale ma potężny głos. Max, widzę, że z każdym etapem pokazuje coraz więcej i jestem pewien, że jeszcze może zawojować ten program" - podsumowała Cleo.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cleo o tym, jak odrzucono ją w "X Factorze" TVP

Widzowie nie zgadzają się z decyzją trenerki

Z odpadnięciem Karoliny Mikołajczak nie mogli pogodzić się widzowie. Swoje niezadowolenie wylali w mediach społecznościowych:

"Karolina była rewelacyjna i serce się kraje że nie ma jej w finale", "Brak Karoliny w drużynie Cleo to takie samo nieporozumienie, jak brak Magdy w drużynie Dawida".

"Szkoda tylko Karolinki, ale takie są reguły gry! Karolina musi wziąć udział w dużym Voice. Może nawet tak będzie dla niej lepiej".

"Brak wyboru i nie danie szansy KAROLINIE, tak pięknej dziewczynie, z tak silnym głosem i tak szeroką skalą, to porażka Cleo. To jest jakaś niewyjaśniona argumentacja, która nie da sukcesu".