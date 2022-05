Polsat SuperHit Festiwal 2022: Zobacz transmisję w Interii!

Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej muzyki oraz kabaretu. Polsat SuperHit Festiwal 2022 potrwa od 20 do 22 maja.

Pierwszego dnia 30-lecie płyty "King" świętować będzie grupa T.Love, z kolei zespół LemON obchodzić będzie 10-lecie istnienia. Piątek w Operze Leśnej zamknie koncert platynowy z udziałem m.in. Cleo, Piotra Cugowskiego, Korteza, Kwiatu Jabłoni, Kaśki Sochackiej i Komodo.

W sobotę widzowie Polsatu i Interii zobaczą recital Dody z okazji 20-lecia jej kariery (z udziałem gości specjalnych), występ Ralpha Kaminskiego oraz koncert "Najlepsi z najlepszych" (na scenie m.in. Beata Kozidrak i Bajm, Dawid Kwiatkowski, Daria, Gromee, Sylwia Grzeszczak i Three Of Us).



Trzeci dzień Polsat SuperHit Festiwal to tradycyjnie "Sopocki hit kabaretowy". W tym roku publiczność rozbawią Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret Paranienormalni, Kabaret Nowaki, Kabaret 4 Fala, Kabaret K2, Jerzy Kryszak oraz Robert Korólczyk.

Polsat SuperHit Festiwal 2022: Gdzie oglądać?

Polsat SuperHit Festiwal śledzić można w telewizji i na stronach portalu Interia. Koncerty rozpoczną się o godzinie 20:00.