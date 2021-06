Tymi coverami zachwycił cały kraj. Najlepsze wykonania Michała Szpaka

Michał Szpak od lat jest obecny na polskiej scenie. Pobijał serca fanów nie tylko własnymi utworami, ale również wyjątkowymi wykonaniami największych polskich i zagranicznych przebojów.

Michał Szpak jest obecnie jednym z najpopularniejszych polskich wokalistów AKPA

Reklama

Michał Szpak zadebiutował na scenie w wieku dziewięciu lat występem w Domu Kultury w Jaśle podczas konkursu pastorałek. Niezwykle miło wspomina ten moment i z dumą podkreśla, że udało mu się wtedy zdobyć nagrodę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Szpak o swoich zwyczajach sylwestrowych INTERIA.PL

Reklama

Niedługo później wokalista zaczął śpiewać w lokalnym chórze.

W gimnazjum, na trzy lata przerwał występy wokalne z powodu mutacji głosu, a do śpiewania powrócił w liceum.

Został wokalistą hardrockowego zespołu Whiplash, w którym występował wraz z przyjacielem, Kamilem Czaplą. Jeszcze pod nazwą DeStar w 2009 r. wygrali w naszym konkursie "Wyśpiewaj Wilki" z własną interpretacją przeboju "Cień w Dolinie Mgieł".



Wideo Michał Szpak - Wilki 'Cień'

W 2019 roku podczas koncertu Polsatu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka Szpak wykonał przebój Beaty Kozidrak "Rzeka marzeń".

"Cudowna interpretacja. Pełna emocji, a jednak lekka i kojąca", "Piękne wykonanie. Zawsze zadziwia mnie ta lekkość, z jaką śpiewa Michał, a to taki ciężki utwór", "Można odpłynąć Rzeką w takim wykonaniu" - pisali wtedy fani.

Wideo Dzień Dziecka w Lubartowie - Dzień Dziecka z Fundacją Polsat - Michał Szpak - Rzeka Marzeń

Kilka miesięcy wcześniej przywitał nowy rok na scenie Sylwestrowej Mocy Przebojów. Zaśpiewał wtedy wielki hit "I'm so excited", a komentujący nazwali występ "ogniem, petardą i mocą na scenie".



Wideo Sylwestrowa Moc Przebojów 2018: Michał Szpak - I'm So Excited

Rok później na tej samej scenie wykonał m.in. covery "You Are So Beatiful" Joe Cockera oraz "Sweet Child O' Mine" Guns N' Roses.



Wideo Dzień Dziecka w Lubartowie - Dzień Dziecka z Fundacją Polsat - Michał Szpak - Rzeka Marzeń

Wideo Sylwestrowa Moc Przebojów 2019 - Michał Szpak - You Are So Beautiful

Podczas sylwestrowej nocy wzruszyły fanów również emocjonalnym występem, podczas którego zaśpiewał przebój rozsławiony przez Whitney Houston - "I Will Always Love You".

"Słów brak! Z takim wokalem już powinieneś Szpaczku zdobywać świat", "Najlepszy cover od czasów Whitney. Pewnie wzruszyła się gdzieś tam w niebie", "Artysta przez duże A. światowy poziom, zostawia pozostałych artystów daleko z tyłu" - komplementowali wtedy widzowie.



Wideo Sylwestrowa Moc Przebojów 2019 - Michał Szpak - I Will Always Love You

To nie wszystkie pamiętne covery Michała Szpaka! >>



Najczęściej komentowanymi i wspominanymi coverami wykonanymi przez Michała Szpaka są jednak jego wersje przebojów Czesława Niemena.

Podczas koncertu na pożegnanie 2020 i przywitanie 2021 roku wokalista zaśpiewał "Płonącą stodołę".

Utwór po raz pierwszy pojawił się na albumie "Sukces", wydanym w 1968 roku.

Fani byli zachwyceni. "Strach z Michałem występować na jednej scenie. Po jego performance, reszta wykonawców wypada bardzo słabo", "Nikt nie miał takiego wejścia jak miał Szpak", "Michała nie da się podrobić. Cudo narodowe" - pisali.

Wideo Sylwestrowa Moc Przebojów 2020 - Michał Szpak - Płonąca stodoła (Czesław Niemen)

Podczas koncertu walentynkowego wykonał z kolei cover "Jednego serca" Niemena oraz "Byłaś serca biciem" Andrzeja Zauchy.

Wideo Walentynki z Polsatem - Michał Szpak - Jedngo serca

Wideo Walentynki z Polsatem - Michał Szpak - Byłaś serca biciem

Głośnym echem odbił się także często coverowany hit "Shallow", pochodzący z filmy "Narodziny gwiazdy". W oryginale wykonali go Lady Gaga i Bradley Cooper.



Michała Szpaka będzie można zobaczyć podczas tegorocznego Polsat SuperHit Festiwal. Z powodu pandemii koronawirusa imprezę przeniesiono z pierwotnego terminu 4-6 czerwca na 25-26 czerwca. Będzie to pierwszy sopocki telewizyjny festiwal po lockdownie.

25 czerwca, drugiego dnia imprezy, odbędzie się specjalny występ grupy Enej (10 lat od wygranej w "Must Be The Music") oraz koncert "Najlepsi z najlepszych". Na deskach Opery Leśnej pojawią się: sanah, Sławomir, Michał Szpak, Doda, Pectus, Andrzej Piaseczny, Paweł Domagała, Golec uOrkiestra, Gromee, Viki Gabor, Kayah, IRA, Kortez i Justyna Steczkowska.