Polsat Superhit Festiwal 2021: Polsat liderem oglądalności [WYNIKI]

Wracający po pandemicznej przerwie Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie okazał się wielkim sukcesem. Stacja pochwaliła się wynikami oglądalności dwudniowej imprezy.

Doda w Sopocie odebrała nagrodę Interii z rąk redaktora naczelnego portalu - Piotra Witwickiego

Średnia oglądalność Polsat SuperHit Festiwal 2021 wyniosła 2,24 mln widzów, co przełożyło się na 18,83 proc. udziału w rynku telewizyjnych (w grupie komercyjnej 16-49 wyniosło to 20,54 proc.). To wstępne dane Nielsen Audience Measurement udostępnione przez Telewizję Polsat.



Polsat SuperHit Festiwal 2021 - Beata Kozidrak i Bajm

A jak wyglądała oglądalność poszczególnych koncertów?

Pierwszego dnia Polsat SuperHit Festiwal 2021 śledziło 1,79 mln widzów (18,2 proc. udziału w rynku telewizyjnym). Polsat w czasie transmisji w piątkowy wieczór był zdecydowanym liderem rynku telewizyjnego. Przynajmniej przez 1 minutę piątkową część Polsat SuperHit Festiwal obejrzało 7,35 mln osób.

Tego dnia widzowie w części muzycznej zobaczyli Cleo oraz Beatę Kozidrak wraz zespołem Bajm w jej koncercie "Płynie w nas gorąca krew". Wieczór zwieńczył Sopocki Hit Kabaretowy, czyli najlepsze z najlepszych skeczów w Polsce gwiazd kabaretu.

Polsat SuperHit Festiwal 2021: Sopocki Hit Kabaretowy

"Patrząc jak zgromadzona w Operze Leśnej publiczność bawi się, oglądając występy najlepszych polskich kabaretów, czy śpiewając z Beatą i Bajmem swoje ukochane piosenki, poczułam, jak bardzo wszyscy tęskniliśmy za takimi wydarzeniami. Odnieśliśmy także ogromny sukces pod kątem oglądalności telewizyjnej. Co 5. Polak zdecydował się spędzić z nami ten wyjątkowy wieczór" - komentowała Nina Terentiew, dyrektor programowa Telewizji Polsat.

Gwiazdą specjalnego drugiego dnia był włoski zespół Maneskin, który do Sopotu przyjechał w glorii zwycięzcy tegorocznej Eurowizji.

Maneskin na Polsat SuperHit Festiwal 2021
Maneskin na scenie zagrali swój eurowizyjny przebój "Zitti e buoni" oraz utwory "I Wanna Be Your Slave" i "Lividi sui gomiti".

Poza tym na scenie 10 lat od wygranej w "Must Be The Music" świętowała grupa Enej, a podczas koncertu "Najlepsi z Najlepszych" wystąpili także sanah, Kayah, Viki Gabor, Doda, Cleo, Paweł Domagała, Andrzej Piaseczny, Kamil Bednarek, Sławomir, Justyna Steczkowska, Michał Szpak, IRA, Kortez, Pectus, Golec uOrkiestra i Gromee.

Michał Szpak na Polsat SuperHit Festiwal 2021

Sobotnie koncerty w Polsacie śledziło 1,93 mln osób (17,6 proc. udziału). Również w tym paśmie stacja była liderem rynku telewizyjnego w obu grupach wiekowych. Drugiego dnia 1-min zasięg Polsat SuperHit Festiwal 2021 wyniósł 6,4 mln osób.

