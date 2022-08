Największe triumfy grupa Blenders święciła w połowie lat 90. Wtedy funk-rockowa ekipa z Gdańska wypuściła płyty "Kaszebe", "Fankomat" i "Fankofil", które przyniosły takie przeboje, jak "Ciągnik", "Biribomba", "Mała obawa", "Czuję, że ja muszę", "Owca" czy "Poniedziałek".

Po latach ciszy zespół reaktywował się w oryginalnym składzie, a jeden z pierwszych większych koncertów odbył się w styczniu na Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Okazało się, że formacja została zaproszona także na 28. Pol'and'Rock Festival do Czaplinka.

- Myśmy się zajęli innymi rzeczami i do ostatniej chwili nie było wiadomo, że tu zagramy. Czy to zainteresowanie po latach jest, będziemy dzisiaj sprawdzać, do końca tego nie wiemy. Zadbaliśmy o sprawy archiwalne, które są normą w tej chwili - typu Spotify itd. Jest grupa wiekowa, która kompletnie może nie wiedzieć, kim są ci goście. Ale jest też spora grupa typu długi ogon, ja w codziennym życiu jestem zaskakiwany, że ktoś w ogóle nas pamięta - opowiadają w rozmowie z Interią Szymon Kobyliński (wokal, gitara), Marcel Adamowicz (wokal) i Sławek Urbański (bas).

Obecny skład uzupełniają Glenn Meyer (wokal), Mariusz Noskowiak (perkusja, wokal) i Tomasz Urbański (gitara).

Blenders na Pol'and'Rock Festival 2022

- Lubimy to, co robimy. Na "Ciągniku" i "Czuję, że ja muszę" niejedno wesele pojechało. Coś czujemy w powietrzu, że jest to dobry czas dla nas. Zespół złapał ten flow i na pewno będzie się dobrze rozwijał - podkreślają muzycy.

"Każdy z nas najlepiej wie, co nas kręci, a co nie" - ten refren "Biribomby" idealnie pasuje do powrotu Blendersów na scenę. Patrząc po wypełnionym namiocie Akademii Sztuk Przepięknych (tam w tym roku odbywają się koncerty Małej Sceny) wydaje się, że zespół będzie mocnym kandydatem do nagrody Złotego Bączka, którą przyznaje polandrockowa publiczność.

Michał Boroń, Czaplinek



