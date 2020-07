Pol'and'Rock Festival 2020 w wersji online. Najpiękniejsza Domówka Świata zamyka skład: Black River i Cyrk Deriglasoff

Jurek Owsiak ogłosił ostatnich dwóch wykonawców, którzy zagrają na żywo podczas Najpiękniejszej Domówki Świata, czyli internetowej wersji na Pol'and'Rock Festivalu (30 lipca - 1 sierpnia).

Cyrk Deriglasoff na Pol'and'Rock Festival 2019 /Dominik Malik /WOŚP

W ramach Najpiękniejszej Domówki Świata na wirtualnych scenach grających od rana do późnego wieczora prezentowane będą zarówno materiały archiwalne, jak i występy zespołów, które miały w tym roku pojawić na Pol'and'Rock Festival.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Majka Jeżowska: Już czuję się częścią Pol'and'Rock Festival INTERIA.PL

Reklama

Podczas transmisji ze studia WOŚP w Warszawie na żywo wystąpią m.in. Acid Drinkers, Urszula, Ania Rusowicz, Majka Jeżowska, Elektryczne Gitary, Kwiat Jabłoni, Raz Dwa Trzy, Farben Lehre, Piotr Bukartyk, happysad, Nocny Kochanek, Enej, Dr Misio, Tabu, Hunter, Poparzeni Kawą Trzy, Sidney Polak, Romantycy Letnich Obyczajów, Jelonek, Renata Przemyk, Bokka, Przybył, Bethel i Łowcy Band.

Koncerty i spotkania transmitowane będą m.in. na profilu WOŚP na Facebooku i na kanale Kręcioła.tv na Youtube.

Jurek Owsiak ogłosił dwie ostatnie grupy, które zamykają skład internetowej odsłony Pol'and'Rock Festival 2020.

Powroty z Pol'and'Rock Festival 2019 1 / 6 Tysiące woodstockowiczów opuszczają Kostrzyn nad Odrą po zakończeniu Pol'and'Rock Festival 2019 Źródło: PAP Autor: Lech Muszyński udostępnij

"Źli chłopcy śpiewający słodkie melodie" - tak mówią o sobie członkowie trupy muzycznego Cyrku Deriglasoff.

Po latach eksperymentowania z mocniejszym, rockowym brzmieniem, Olaf Deriglasoff wraca do korzeni swoich muzycznych inspiracji, czyli do bardziej melodyjnego, energicznego brzmienia. Deriglasoff odwołuje się do grania w punkowym stylu, do którego dodaje elementy żywiołowego ulicznego folku. W twórczości zespołu ważną rolę odgrywają teksty piosenek - żartobliwe, zabawne i często kpiące.

Lider kapeli swoją muzykę nazywa "wodewil punkiem".

Clip Olaf Deriglasoff Uwaga! Tańczyć!

W skład grupy Black River wchodzą muzycy znani z zespołów Behemoth, Dimmu Borgir, Rootwater, Geisha Goner, Hunter, Vesania czy Neolithic.

Kapela powstała w 2008 roku i jeszcze w tym samym roku wydała album "Black River", który nominowany został do Fryderyka. Rok po debiucie, nastąpiła premiera kolejnego wydawnictwa - "Black'n'Roll", a z końcem 2010 roku do sprzedaży trafił "Trash", krążek stanowiący kompilację utworów, które zostały zarejestrowane podczas sesji nagraniowych do wcześniejszych dwóch albumów, oraz trzech kompozycji nagranych podczas koncertu w klubie Stodoła. Był to ostatni przejaw działalności zespołu przed długą przerwą związaną z problemami zdrowotnymi wokalisty, Maćka Taffa.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Black River Silence

W 2018 roku, ku uciesze fanów ciężkiego grania, Black River ogłosił wznowienie działalności i start pracy nad nowym albumem. Na początku 2019 r. ukazał się trzypłytowy box zawierający całą dotychczasową dyskografię grupy ("Black Box"), a w kwietniu tego samego roku swoją premierę miał trzeci pełnowymiarowy album kapeli "Humanoid", który nominowany został do Fryderyków 2020 w kategorii album roku - metal.

Clip Black River Flying High

Kolorowe ludki na Pol'and'Rock Festival 2019 1 / 9 Zobacz, jak się bawią uczestnicy Pol'and'Rock Festival 2019 Źródło: Agencja FORUM Autor: Simone Kuhlmey/Zuma Press udostępnij

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych w wersji online odbędą się spotkania m.in. z dziennikarzami Wojciechem Mannem i Dorotą Wellman, aktorem Januszem Gajosem, rysownikiem i satyrykiem Andrzejem Mleczką, autorami cenionych filmów dokumentalnych: Ewą Ewart oraz braćmi Tomaszem i Markiem Sekielskimi.