Przed półfinałowym odcinkiem wszystko jeszcze mogło się zdarzyć w punktacji, bo różnice między uczestnikami były minimalne. Na czele Filip Lato ze 171 punktami. Za nim Maria Tyszkiewicz, która zebrała 169 punktów. Zaledwie 3 oczka niżej Mateusz Ziółko, a potencjalną finałową czwórkę zamykał Kacper Kuszewski, na którego koncie było 139 punktów. Jednak po piętach deptali mu pozostali uczestnicy. Czy ostatni odcinek przyniósł przetasowania na czele tabeli?

Reklama

Tytułowy przebój z filmu "Xanadu" z 1980 roku to wielki popowy przebój. "Basia ma do wyćwiczenia wielkie wibrata" - ostrzegała trenerka wokalna Agnieszka Hekiert. A jak podeszła do tego wyzwania sama uczestniczka? "Ona miała taki nieskazitelny ten głos, w punkcik. Nie miała takiej chrypki jak ja" - przed występem Basia Kurdej-Szatan była zaniepokojona, czy sprosta wyzwaniu. Jurorzy szybko rozwiali jej wątpliwości. "Jakbym się przeniósł do lat 80." - zauważył Robert Janowski. "Byłaś idealnie wokalnie Olivią Newton-John. No i miałaś wdzięk i urok" - oceniła Małgorzata Walewska, dając aktorce owację na stojąco.

Maria Tyszkiewicz do roli Avril Lavigne wykorzystała referencję z teledysku "I'm with You". "Jak miałam dwanaście lat, byłam w niej zakochana. Chciałam być 'skejtówą'" - wyznała w rozmowie z Maćkiem Dowborem. Jak wyjaśniła, to trudna dla niej piosenka, do której musiała zapomnieć o dążeniu do perfekcji i wyuczonych technikach wokalnych. Musiała postawić na emocje i zdaniem jurorów to się udało. "Miało to ogromny ładunek dramatyzmu. Jesteś wspaniałą artystką - powiedział Piotr Gąsowski. "Bardzo to było takie rozszarpujące. To ciebie też kosztowało, Marysiu. Widać, że to jest twoje" - dodała równie wzruszona Małgorzata Walewska.

Następnie przyszła pora na Aleksandrę Szwed. "Charakteryzuje się daleko posuniętą manierycznością" - zwracał uwagę Marcin Przybylski, trenując z uczestniczką nienaturalne dla niej dumne miny. A co z wokalem? "Jest niezwykle elastyczną artystką, bo ma fantastyczne i bardzo wysokie góry. W tej piosence jest wszystko" - mówiła z rezerwą o kultowej balladzie "Un-Break My Heart" sama uczestniczka. Obawy były jednak nieuzasadnione. "Podobały mi się te wszystkie chrypki. Bardzo mi się podobało. To miało klasę - stwierdził z uznaniem Robert Janowski. "Mnie interesuje przekaz, a ten był wspaniały i dziękuję ci bardzo" - powiedział Piotr Gąsowski.

"Radzisz sobie spektakularnie dobrze". Wykonanie polskiego przeboju zachwyciło jury

Dla Filipa Lato metamorfoza w Briana Johnsona, frontmana hardrockowej grupy AC/DC, oznaczała dużo krzyku na próbach, ale też wyśmienitej zabawy. "To jest postać złożona z elektryczności i z garba. I z kaszkietu - podsumował fizyczność postaci wokalista. "Udało mi się znaleźć miejsce w gardle, które nie boli tak bardzo" - mówił przed występem, do którego referencją było koncertowe wykonanie z oficjalnego teledysku "Thunderstruck". Chrypka uwiodła jurorów, którzy próbowali pójść w ślady uczestnika. "Nauczysz mnie tej techniki? Ja bym sobie chociaż raz w życiu tak zaśpiewał, ale się boję, że mi się struny pourywają - mówił zachwycony Robert Janowski. Widziałam, jak powstrzymywałeś tą swoją naturalną młodość i energię, żeby chodzić jak dziadek. Super!" - chwaliła aktorski aspekt Małgorzata Walewska.

"Przepiękne, starodawne śpiewanie" - tak mówiła Agnieszka Hekiert o technice wokalnej Marty Mirskiej. To zadanie dla Stefano Terrazzino, który tym razem musiał powściągnąć swój naturalny temperament. Dzięki programowi "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przypomniał tragiczną i nieco zapomnianą postać wspaniałej artystki i jej piosenkę "Pierwszy siwy włos". Jak poszło mu naśladowanie specyficznej przedwojennej wymowy obcego mu języka polskiego? Zahipnotyzował jurorów! "Radzisz sobie spektakularnie dobrze. Szacunek wielki dla twojego talentu" - wskazał Robert Janowski, przywołując także wcześniejsze wykonania polskich piosenek przez uczestnika. "Podziwiam twoje całkowite panowanie nad stroną wokalną. Tam nie ma żadnych szarpnięć, żadnego akcentu. Wszystko płynie" - dodała Małgorzata Walewska.

Wideo Uczestnicy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi". Pamiętacie ich?

Wyzwanie Mateusza Ziółki. "Masz to"

Skok do epoki soulu za sprawą Mateusza Ziółko w roli Toma Jonesa. W czasie prób kleił postać z wokali Elvisa Presleya, Krzysztofa Krawczyka i... Christiny Aguilery. Wyzwaniem był ruch sceniczny, bo okazało się, że wokalista nie bardzo lubi tańczyć. Wspierany przez dobrą energię Macieja Dowbora, który miał okazję kiedyś śpiewać z oryginalnym artystą, uczestnik ruszył na scenę, aby wykonać hit "It’s Not Unusual" w wersji koncertowej. "Masz to! Masz talent" - rzucił krótko Piotr Gąsowski po występie. "Postaciowo byłeś świetny i równie dobrze się bawiliśmy jak i ty. Barwowo było dużo jaśniej, co nie znaczy, że nie było wspaniale" - oceniła Małgorzata Walewska.

Kacper Kuszewski tym razem w roli seksownej blond gwiazdy R’n’B i pop, czyli Fergie w piosence "Glamorous" z 2006 roku. W stylistykę teledysku wprowadziły go cekiny, frędzle i szpilki oraz szkolenie z Maciejem Zakliczyńskim. "Muszę go pochwalić, jest bardzo zgrabną kobietą" - podsumował trener. Aktora czekało trudne odtworzenie skrzyżowania luksusowej dziewczyny z elementami gangsta raperki, bez śladu męskości. "No weszła baba" - zareagował Robert Janowski tuż po pojawieniu się uczestnika na scenie. "Jesteś na tyle świadomym artystą, że wiesz, co umiesz, więc chciałbym powiedzieć, że ja nie wiem, czego nie umiesz" - komplementował Piotr Gąsowski.

Gąsowski uronił kilka łez. Znakomity występ na koniec półfinału "TTBZ"

Mieszanka technik wokalnych czekała na Katarzynę Skrzynecką w roli Lary Fabian. "Śpiewa jasno, bardzo delikatnie, tak prawie dziewczęco, a jednocześnie dramatycznie" - wyliczała uczestniczka. Piosenka "Caruso" to opowieść o prawdziwiej postaci, włoskim śpiewaku. Czy udało się przenieść emocje na scenę "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Piotr Gąsowski uronił kilka łez. "Dziękuję ci za to wzruszenie. Jesteś dla mnie jednym ze wzorów występów, jak powinno to wyglądać" - mówił. "Pięknie stworzyłaś postać, pięknie zaśpiewałaś" - Małgorzata Walewska była pod wrażeniem.

Czas na ostatnie głosowanie w jubileuszowej edycji. Zdaniem jury na najwięcej punktów zasłużyła Barbara Kurdej-Szatan w roli Olivii Newton-John, z czym później zgodzili się uczestnicy. Wzruszona do łez aktorka wygrany czek na 10 tysięcy złotych przekazała Fundacji Wolno Nam.

Głosowanie w 9. odcinku ostatecznie zadecydowało o roszadzie w tabeli. Zsumowana punktacja wyłoniła uczestników decydującej rozgrywki w finale, w którym wystąpią: Filip Lato (186 punktów), Mateusz Ziółko (185 punktów), Maria Tyszkiewicz (185 punktów) i rzutem na taśmę Stefano Terrazzino (158 punktów).