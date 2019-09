Bogusław Stanisławski nie żyje. Swój testament wygłosił podczas Pol'and'Rock Festival

W wieku 89 lat zmarł Bogusław Stanisławski, współzałożyciel Amnesty International w Polsce, którego przemówienie podczas Akademii Sztuk Przepięknych było jednym z najmocniej brzmiących akcentów tegorocznego Pol'and'Rock Festival.

Bogusław Stanisławski i Jurek Owsiak podczas Pol'and'Rock Festival 2019 /Lucyna Lewandowska /WOŚP

"Najbardziej wzruszający moment, kiedy pan Bogusław Stanisławski, który był szefem Amnesty International, przyszedł do nas. Pan, który, jak sam mówi otwarcie, po rozpoznaniu choroby jest u kresu swojego życia, skierował się do wszystkich siedzących niesamowite słowa, które mówiły o solidarności, polskiej wolności i o budowaniu tej wolności. Huragan braw na stojąco. To są te chwile, które przejdą do historii. To są takie chwile, które upamiętniamy, bo rejestrujemy. To są chwile, które są niezwykle ważne, kiedy będziemy je emitowali, kiedy będziemy mówili, że tu się opowiada o ważnych rzeczach. Tu się edukuje ludzi, tu się nie kopiemy z koniem, tu nie próbujemy do niczego przekonywać na siłę" - mówił na gorąco podczas Pol'and'Rock Festival jego szef Jurek Owsiak.

Reklama

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Bogusław Stanisławski zmarł 12 września. Gdy przyjmował zaproszenie od Owsiaka, nie wiedział jeszcze, że ma glejaka mózgu.



Działacz społeczny, członek opozycji demokratycznej w czasach PRL, w latach 1999-2001 był prezesem zarządu Amnesty International.

"Składam najszczersze kondolencje najbliższym Pana Bogusława. Na zawsze zostanie On w mojej pamięci. Żegnaj, Przyjacielu!" - napisał na Facebooku Owsiak, udostępniając zapis blisko 10-minutowego wystąpienia Bogusława Stanisławskiego na ASP.

Swoje przemówienie na ASP Stanisławski zatytułował "Mój testament", a jego historii w wielkim namiocie wysłuchało kilka tysięcy osób. Przesłanie działacza było przypominane również w trakcie trwania festiwalu w Kostrzynie nad Odrą na początku sierpnia.