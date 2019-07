Open'er Festival 2019 Gdynia - dzień trzeci: Kylie Minogue przyćmi The Smashing Pumpkins? [ROZPISKA]

Główną gwiazdą trzeciego dnia Open'er Festival w Gdyni (5 lipca) ma być grupa The Smashing Pumpkins, ale rekord frekwencji może paść na koncercie Kylie Minogue.

Kylie Minogue zamknie koncerty na głównej scenie podczas trzeciego dnia Open'er Festival /Harry Durrant /Getty Images

Open'er Festival odbywa się w dniach 3-6 lipca na lotnisku Kosakowo w Gdyni. Największymi gwiazdami imprezy są Lana Del Rey, Travis Scott, The Smashing Pumpkins oraz The Strokes.

The Smashing Pumpkins zadebiutowali w 1991 roku albem "Gish", jednak największy komercyjny sukces przyszedł później, wraz z płytami "Siamese Dream" i "Mellon Collie and the Infinite Sadness". Zespół przetrwał do 2001 roku, kiedy skłóceni muzycy zdecydowali się zakończyć swoją działalność. W 2018 roku grupa wznowiła działalność w niemal oryginalnym składzie. Muzycy w listopadzie 2018 r. wydali nowy album "Shiny and Oh So Bright Vol. 1/LP: No Past. No Future. No Sun.", który będą promować także w naszym kraju.

Dowodzona przez Billy'ego Corgana formacja zaliczana jest do legend alternatywnego rocka lat 90. Obecnie wokaliście i gitarzyście towarzyszą James Iha (gitara, bas), Jimmy Chamberlain (perkusja) i Jeff Schroeder (gitara, klawisze).

Kylie Minogue sprzedała ponad 80 milionów albumów na całym świecie, a cały jej katalog może obecnie pochwalić się ponad pół miliardem odsłuchów w serwisie Spotify. Bogaty dorobek uzupełniają takie nagrody, jak m.in. trzy statuetki Brit Awards, dwie MTV Music Awards oraz nagroda Grammy.

W ramach promocji właśnie wydanego przekrojowego albumu "Step Back In Time - The Definitive Collection" 51-letnia Australijka pod koniec czerwca wystąpiła na festiwalu w Glastonbury. Już kilkanaście lat temu miała dać koncert na tej kultowej imprezie, jednak musiała odwołać występ po zdiagnozowaniu raka.

"Jeśli jestem w trasie, czasu na odpoczynek jest mało - wykorzystuję każde wolne 20 minut. Czasami leżę, czasami medytuję, czasem po prostu nie robię nic i z nikim nie rozmawiam" - zwierzyła się Kylie, która do Polski powraca po pięciu latach.



Rozpiska godzinowa trzeciego dnia Open'er Festival 2019:

Scena główna Orange:

18:00 - Daria Zawiałow

20:00 - G-Eazy

22:00 - The Smashing Pumpkins

0:15 - Kylie Minogue



Tent Stage:

17:15 - Hania Rani

19:00 - Sheck Wes

21:00 - Rosalia

23:15 - LP

1:30 - Sokół

Alter Stage:

16:30 - Ziela

17:45 - Missio

19:30 - EABS - Listy do Komedy

21:45 - Evorevo

23:30 - Cool Kids Of Death

1:15 - Zamilska

Beat Stage:

22:00 - Sept

0:00 - Duss

2:00 - 2ManyDJs - DJ set



Firestone Stage:

19:00 - Wczasy

21:15 - Emil Blef

23:30 - Bovska.