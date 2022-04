W ostatnim odcinku "Mask Singer" o miejsca w półfinale walczyli Bocian, Kogut, Deszcz, Słońce i Kot. W wyniku głosowania awans uzyskali Deszcz, Słońce i Bocian, a w dogrywce stanęli Kot i Kogut. Ostatecznie maskę musiał ściągnąć Kot - pod przebraniem ukrywał się Marcin Miller, lider discopolowej grupy Boys ( posłuchaj! ).

Wideo Kocur wzruszył do łez swoim wykonem 'Always on my mind' Elvisa Presleya! [Mask Singer]

Wokalista niejednokrotnie dostawał od swoich fanów pytania odnośnie programu. Teraz, gdy prawda już wyszła na jaw, Miller zabrał głos. "Trzeba było zachować milczenie. Zatem przepraszam wszystkich, którzy zadawali mi pytania związane z moim udziałem w tym programie, na które niestety nie mogłem odpowiedzieć zgodnie z prawdą, aż do teraz" - napisał.

Instagram Wideo (IGTV)

"Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność w 2019 roku za sprawą emisji w Stanach Zjednoczonych ("The Masked Singer"). Zarówno amerykańska, jak i rodzima edycja programu oparta jest na koreańskim "The King of Mask Singer".

Program zbliża się ku końcowi, a o zwycięstwo walczą w nim jeszcze Kogut, Słońce, Deszcz i Bocian. Okazuje się, że wpadka producentów programu mogła ujawnić tożsamość typowanego na zwycięzcę Słońca!

Pod kostiumem Bociana, według widzów, ma znajdować się Anna Karwan. Kogut to natomiast Krzysztof Skórzyński, dziennikarz TVN. Deszcz to według niektórych Kasia Moś, a inni przystają przy opinii, że spod jej głosu przebija się barwa Nataszy Urbańskiej.

Najbardziej energetyczne występy notuje jednak Słońce, a fani "Mask Singer" już jakiś czas temu uznali, że z pewnością pod maską kryje się Beata Kozidrak z grupy Bajm. Czy przypadkowo telewizja zdradziła, kto jest Słońcem? Tak sądzą widzowie, którzy wyłapali jeden fragment - na jego podstawie sądzą, że to właśnie twórczyni przebojów "Dwa serca, dwa smutki" czy "Biała Armia" występuje w show TVN.

"Dalej! Razem!" - słyszeli wykrzyczane głosem niezmodyfikowanym w stronę publiczności. Te dwa słowa wystarczyły, by niektórzy byli pewni co do tożsamości Słońca.

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie. Beata Kozidrak to jedna z największych polskich gwiazd.

Udział Grzegorza Skawińskiego, który jako Monster pożegnał się z programem sugeruje jednak, że nawet tak wielkie gwiazdy nie boją się występować w tym rozrywkowym formacie. Możemy więc spodziewać się wszystkiego.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni). Wśród jury, które odgaduje tożsamość uczestników są: Kuba Wojewódzki, Joanna Trzepiecińska, Kacper Ruciński oraz Julia Kamińska.