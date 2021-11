Sobotni półfinał wyklaruje pełną listę finalistów, którzy zawalczą o tytuł największego talentu w Polsce. Wśród nich będą faworyci do tego tytułu, m.in. Orkiestra Baczków, która otrzymała złoty przycisk od Jana Klimenta. Podczas występu castingowego grupę poprowadziła Justyna Janik, która brawurowo wykonała piosenkę "This Is Me". Widzowie kojarzą ją z pewnością z piątej edycji "The Voice of Poland". W tamtym talent show dotarła do półfinału.

Nazwa Orkiestry Baczków wzięła się od wsi, z której pochodzi liczna ekipa muzyków. Orkiestra ( zobacz! ) chce być unikatowa i łączy taniec i muzykę na żywo na scenie. Tworzą ją osoby w wieku od 12 do 44 lat.

Ich pierwszy występ bardzo spodobał się jurorom. "To jest performance! Wszyscy byliście świetni. Wokalistka - świetna. This is it!" - mówił Jan Kliment. Małgorzata Foremniak twierdziła, że wykonanie "wbiło ją w fotel".

W odcinku zobaczymy także Trio KET z Ropczyc. Tworzą je trzy nastolatki - Tosia, Kamila i Emilka. Uprawiają one gimnastykę sportową. Ich występ był dla jurorów jednym z faworytów, którzy twierdzili, że podczas skomplikowanego występu na ich skórze pojawiała się gęsia skórka.

Mikołaj Szwocher to wielkie odkrycie programu. Naprawdę młody muzyk (ma zaledwie 12 lat!) z Gdyni pokazał swój wielki gitarowy kunszt. Agnieszka Chylińska dosłownie zaniemówiła, gdy Mikołaj zagrał swój trwający parę minut recital. Chłopiec marzy o założeniu własnego zespołu rockowego, co z pewnością, bez względu na wynik programu wkrótce się stanie!



"Mam talent": Kiedy kolejny odcinek?

Maya Wasserman była zdecydowanie jednym z najjaśniejszych momentów swojego odcinka castingowego. 16-letnia wokalistka swoim wykonaniem "Love on The Brain" Rihanny odebrała mowę wszystkich jurorów. Publiczność także była zachwycona jej występem, a już teraz z pewnością nie może się doczekać co dziewczyna zaprezentuje w sobotę. Młoda wokalistka dała się poznać szerszej publiczności w 2017 r., gdy w duecie Maya & Marcel z piosenką "Tacy sami" wystąpiła w polskich preselekcjach do Eurowizji Junior. Wówczas naszą reprezentantką została wybrana Alicja Rega.

Iluzjonista Michał Zaorski zachwycił swoją karcianą sztuczką, a także ustawił zegarki całej publiczności na jedną godzinę! Na półfinał z pewnością przygotował coś jeszcze bardziej zaskakującego.

Oprócz tego w odcinku wystąpi 13-letni akrobata, który ćwiczy dopiero od roku! Bartłomiej Ataman, bo o nim mowa, jest szkolony przez byłą uczestniczkę programu. Zobaczymy także Kamila Kobędzowskiego, który wykonuje sztuczki na rowerze; Kasię Forczuk, która uprawia akrobatykę cyrkową oraz grupę taneczną Baila Stars.

Na scenie pojawi się także Magda Hanausek, którą fani programu nazwali "dziewczyną z tatuażem i gitarą". Jej występ bardzo przypadł do gustu Agnieszce Chylińskiej, która stwierdziła, że dla 34-latki nadszedł czas na dużą scenę, a koniec grania po knajpach.

Szersza publiczność telewizyjna miała okazję poznać Magdę w programie "Szansa na sukces". W 2008 r. wygrała w odcinku z grupą Zakopower ("Salomanga") i rok później wystąpiła w koncercie laureatów. W 2011 r. powróciła w odcinku z piosenkami Marka Jackowskiego i grupy Maanam, śpiewając przebój "Boskie Buenos".