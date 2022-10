W ostatnią sobotę TVN wyemitował ostatni castingowy odcinek 14. edycji "Mam talent". Poznaliśmy też 40 uczestników, którzy będą występować w półfinałach na żywo (już od najbliższej soboty).

Przypomnijmy, że w jury programu zasiadają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Program od pierwszej edycji prowadzi Marcin Prokop. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Obecnie drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper.

Małgorzata Foremniak w naturalnej odsłonie

Małgorzata Foremniak przykuła uwagę internautów nowym zdjęciem, której pojawiło się na Instagramie. 55-letnia aktorka pokazała się na nim w naturalnym wydaniu. "Koniec zabawy" - napisała jurorka, dodając hasztagi "the game is over" i "actor's life".



Użytkownicy sieci w ekspresowym tempie zareagowali na wpis jurorki programu "Mam talent".

"Piękna, dojrzała kobieta. Pozdrawiam", "Pani Małgosia cudowna w każdej odsłonie, a z wiekiem coraz piękniejsza", "Przepiękne zdjęcie Kobiety dojrzałej w naturalnej odsłonie... Dziękuję Pani Małgorzato za to zdjęcie... Mówi więcej niż słowa...", "Małgosiu, wyglądasz cudownie", "Piękna Małgosia" - piszą internauci.

Małgorzata Foremniak: Instagram

Foremniak, podobnie jak większość jej kolegów i koleżanek z branży, jest obecna w mediach społecznościowych. 55-latka aktywnie prowadzi konto na Instagramie, gdzie często dzieli się z internetową publicznością prywatnym życiem i kulisami pracy zawodowej. Dotychczas jej wirtualną bibliotekę zdjęć zaobserwowało ponad 112 tysięcy osób.

Małgorzata Foremniak: Kariera i życie prywatne

Małgorzata Foremniak jest od lat jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. 55-letnia dziś gwiazda ma na koncie wiele ról w filmach i serialach, takich jak: "Quo vadis", "Pitbull", "Świadek koronny", "Na dobre i na złe" czy "Och, Karol 2". W 2021 r. zagrała bardzo dobrze ocenioną rolę w filmie "Sonata".



