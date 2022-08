Przypomnijmy, że Ben Lapidus w 17. sezonie "Mam talent" na castingach wystąpił z piosenką "The Parmesan Cheese Song". Gdy wokalista zaczął śpiewać, nie spotkał się z uznaniem jurorów. W pewnym momencie każdy z jurorów wcisnął czerwony przycisk. Po czterech "X" Lapidus przerwał śpiewać. Publika wymusiła jednak w tamtym czasie, aby uczestnik nadal śpiewał, co też się stało.

Ostatecznie jurorzy cofnęli swoją decyzję i zaprosili Lapidusa do kolejnego etapu. Swojego zdania nie zmienił jedynie Howie Mandel.

Ben Lapidus w półfinale śpiewa o parmezanie, a jurorzy mają dość

Uczestnik w półfinale programu nie zaskoczył wyborem repertuaru. Ponownie wykonał utwór o parmezanie, jednak tym razem przerobił go na rockową modłę. Na scenie towarzyszył mu zespół, natomiast sam Lapidus na początku występu zdarł z siebie ubranie i występował w skórzanych spodniach i kamizelce. Występ kończył natomiast na stole jurorów.



