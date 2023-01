18-letnia Vitoria Bueno pochodzi z Brazylii. Popularność zdobyła w 2021 roku, kiedy to zgłosiła się do niemieckiej wersji "Mam talent" ("Das Supertalent"), gdzie zajęła drugie miejsce w 15. sezonie show.

O utalentowanej baletnicy zrobiło się na tyle głośno, że produkcja "Mam talent" w Stanach Zjednoczonych zaprosiło ją do edycji specjalnej. Przed jurorami uczestniczka ponownie opowiedział swoją historię.

Brazylijka na świat przyszła bez ramion. To jednak nie przeszkodziło jej w poszukiwaniu swojego talentu. Jej mama zapisała ją do szkoły baletu, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Do Stanów Zjednoczonych Bueno przybyła razem ze swoją nauczycielką, która była również jej tłumaczką.

"Urodziłam się z wadą genetyczną. Dla mnie całkowicie normalną rzeczą jest używanie stóp do robienia innych rzeczy. Jem nimi, myję zęby, czeszę włosy. Radzę sobie z moją niepełnosprawnością" - opowiadała.

"Pasję do tańca odkryłam od najmłodszych lat, byłam podekscytowana, co mogę zrobić z moimi stopami. Poprosiłam mamę, aby zapisała mnie do szkoły tańca" - komentowała.



Vitoria Bueno w "Mam talent". Wszyscy zamilkli

Swój taneczny program przed jurorami 18-letnia uczestniczka wykonała do piosenki "You Say" Lauren Daigle. Wiele osób na widowni po zakończeniu przez nią występu ocierało łzy wzruszenia. Poruszeni byli też jurorzy.

"Cieszę się, że do nas przyjechałaś, że mogliśmy cię zobaczyć tutaj w Stanach. Jesteś wspaniała, masz w sobie mnóstwo elegancji, gdy tańczysz" - komentowała Heidi Klum.

"Wierzę, że gwiazdę można poznać po tym, że się nie poddaje, a gdy jest na scenie, całą ją rozświetla. Masz obie te cechy. Masz ten potrzebny błysk. Gdy występowałaś, zapadła kompletna cisza, bo zapamiętywaliśmy twój występ. Myślę, że całe Stany i cała Brazylia będą ci kibicować" - dodał Simon Cowell.

"Nie mam pojęcia o tańcu, ale zdaje sobie sprawę, jak trudno jest tańczyć bez rąk, które pozwalają złapać balans. Nie wdzieliśmy nawet sekundy niepewności. Niesamowity jest twój pokaz siły i elegancji. Sprawiłaś, że wybór będzie trudny. Życzę ci wszystkiego najlepszego" - podsumował jej występ Howie Mandel i ponownie nagrodził ją owacjami na stojąco.



Vitoria Bueno podbiła sieć

W ostatecznym rozrachunku Bueno nie awansowała do finału, zajmując w odcinku trzecie miejsce, jednak skutecznie podbiła serca widzów i internautów.



Występ 18-letniej Brazylijki obejrzano ponad dwa miliony razy na Youtube. Był to zdecydowanie najlepszy wynik ze wszystkich uczestników drugiego odcinka. Mniejszą popularnością cieszył się nawet występ Sary James, który zdobył 1,7 miliona wyświetleń.



Jednocześnie występ Bueno jest na razie drugim najpopularniejszym występem w "AGT: All-Stars". Większym zainteresowaniem cieszył się jedynie występ Caly Bevier.